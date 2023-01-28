Как отличить натуральный сыр от подделки: пять пунктов, на которые нужно обратить внимание
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Сыр и творожный продукт – это две большие разницы, но иногда их могут продавать по почти одинаковой цене
Все уже привыкли, что на рынке присутствуют как настоящие продукты, так и изделия, произведенные под натурпродукт. Это товары, изготовленные с добавлением растительных жиров, которые по себестоимости получаются намного дешевле оригинала. Проблема в том, что далеко не все добавки, удешевляющие процесс для производителя, полезны для здоровья. А еще бывает, что такие подделки делают с максимальным "закосом" под настоящий продукт, который стоит в разы дороже. Собственно, поэтому люди и ведутся на подобную продукцию.
Как не дать себя обмануть и выбрать натуральный сыр, а не подделку, рассказывает food.oboz. В общем, эксперты советуют при покупке сыра обращать внимание на несколько внешних признаков — они позволят понять, что что-то не так еще в магазине — на этапе выбора товара.
Что следует знать о сырном продукте
- Он не содержит полезных для организма веществ.
- Имеет в составе менее 20% молока, что не свойственно для настоящего сыра.
- Производители для удешевления производства часто пользуются пальмовым маслом. Оно не очень полезное для здоровья – именно этот компонент с высоким содержанием жиров может спровоцировать неожиданную боль в животе.
Признаки, на которые следует обратить внимание, покупая сыр:
- Хороший сыр не должен крошиться, в противном случае – это смесь сухого молока, пальмового масла и красителей.
- "Дырявость" сыра определяет его качество, это факт. Если он имеет идеально гладкую текстуру, то, скорее всего, перед вами подделка.
- Запах. Он не должен быть резким, кислым, "убитым" специями или, например, травами или орехами. Настоящий твердый сыр имеет приятный молочный запах, который ощущается первым.
- Обратите внимание и на цвет. Насыщенный желтый – признак красителей.
- И, конечно, внимательно проверяйте состав. В настоящем сыре вы никогда не найдете кокосовое или пальмовое масло.
Что должно быть в составе настоящего сыра
- Закваска молочнокислых микробов.
- Молоко.
- Сычужные ферменты или другие молокосвертывающие препараты животного происхождения.
Однако, если на этикетке продукта присутствуют следующие составляющие, не сомневайтесь – это точно творожный продукт:
- соя;
- пальмовое, кокосовое или другое растительное масло;
- сухое молоко;
- консерванты, стабилизаторы, красители и другие пищевые добавки;
- заменители вкуса.
Также советуем обратить внимание на то, что если при нарезке продукта на ноже остается жирная консистенция – это верный признак того, что сыр сделан из сухого молока.
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