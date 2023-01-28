Как отличить натуральный сыр от подделки: пять пунктов, на которые нужно обратить внимание

Сыр и творожный продукт – это две большие разницы, но иногда их могут продавать по почти одинаковой цене

Все уже привыкли, что на рынке присутствуют как настоящие продукты, так и изделия, произведенные под натурпродукт. Это товары, изготовленные с добавлением растительных жиров, которые по себестоимости получаются намного дешевле оригинала. Проблема в том, что далеко не все добавки, удешевляющие процесс для производителя, полезны для здоровья. А еще бывает, что такие подделки делают с максимальным "закосом" под настоящий продукт, который стоит в разы дороже. Собственно, поэтому люди и ведутся на подобную продукцию.

Как не дать себя обмануть и выбрать натуральный сыр, а не подделку, рассказывает food.oboz. В общем, эксперты советуют при покупке сыра обращать внимание на несколько внешних признаков — они позволят понять, что что-то не так еще в магазине — на этапе выбора товара.

Что следует знать о сырном продукте

Он не содержит полезных для организма веществ.

Имеет в составе менее 20% молока, что не свойственно для настоящего сыра.

Производители для удешевления производства часто пользуются пальмовым маслом. Оно не очень полезное для здоровья – именно этот компонент с высоким содержанием жиров может спровоцировать неожиданную боль в животе.

Признаки, на которые следует обратить внимание, покупая сыр:

Хороший сыр не должен крошиться, в противном случае – это смесь сухого молока, пальмового масла и красителей. "Дырявость" сыра определяет его качество, это факт. Если он имеет идеально гладкую текстуру, то, скорее всего, перед вами подделка. Запах. Он не должен быть резким, кислым, "убитым" специями или, например, травами или орехами. Настоящий твердый сыр имеет приятный молочный запах, который ощущается первым. Обратите внимание и на цвет. Насыщенный желтый – признак красителей. И, конечно, внимательно проверяйте состав. В настоящем сыре вы никогда не найдете кокосовое или пальмовое масло.

Что должно быть в составе настоящего сыра

Закваска молочнокислых микробов. Молоко. Сычужные ферменты или другие молокосвертывающие препараты животного происхождения.

Однако, если на этикетке продукта присутствуют следующие составляющие, не сомневайтесь – это точно творожный продукт:

соя;

пальмовое, кокосовое или другое растительное масло;

сухое молоко;

консерванты, стабилизаторы, красители и другие пищевые добавки;

заменители вкуса.

Также советуем обратить внимание на то, что если при нарезке продукта на ноже остается жирная консистенция – это верный признак того, что сыр сделан из сухого молока.

Раньше мы рассказывали, как выбрать действительно хороший чай. Немногие знают, что распознать ценный продукт можно по отметкам на упаковке.