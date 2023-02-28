Война — день 370: оккупанты применяют новую тактику на Донбассе и обстреливают города
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Оперативно о главном 28 февраля
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 370 дней. Оккупанты продолжают активно штурмовать линию обороны ВСУ в Донецкой области и применяют там новую тактику, которая заключается в использовании мобильных штурмовых групп. Наиболее горячими точками остаются Бахмут и Авдеевка, однако бои продолжаются по всей линии фронта. Вместе с тем не отказались россияне и от обстрелов мирных городов с применением ракет и дронов-камикадзе.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Вечером над Днепром были сбиты два ударных российских БПЛА. Тем временем в российских telegram-каналах сообщают, что в Белгороде упали по меньшей мере три беспилотника неизвестного происхождения.
Информация за 25 февраля доступна в сводке: Война — день 367: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и обстреливают мирные города.
С данными за 26 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 368: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, но получают отпор.
О происходившем 27 февраля читайте в материале: Война — день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине