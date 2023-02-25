Война — день 367: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и обстреливают мирные города

Оперативно о главном 25 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 367 дней. Оккупационные войска продолжают предпринимать попытки наступления в районе Кременной и Сватово, а также давят на Бахмут и его окрестности. При этом активные боевые действия проходят и в Запорожской и Херсонской областях. В ВСУ также не исключают, что россияне вскоре нанесут очередной ракетный удар по Украине, о чем свидетельствует увеличение количества кораблей в Черном море.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Китай рассматривает возможность отправки беспилотников и боеприпасов в россию, — CNN.

00:00 ЕС согласовал десятый пакет санкций против россии, он предусматривает ограничения на экспорт в рф продукции двойного назначения и технологий.

Информация за 22 февраля доступна в сводке: Война — день 364: россияне штурмуют Бахмут и стягивают авиацию к границе Украины

С данными за 23 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 365: оккупанты давят на Донбассе и "утюжат" города

О происходившем 24 февраля читайте в материале: Год с начала широкомасштабного вторжения: россияне продолжают безуспешно атаковать ВСУ на Донбассе