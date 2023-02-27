Есть прилеты и жертва: выяснились детали ночной атаки россии против Украины

Дроны долетели до Хмельнитчины и убили там человека, есть раненые и разрушения

Российские оккупанты терроризировали ночью Украину беспилотниками. Враг с 23:00 26 февраля и до утра 27 февраля выпустил по нашей стране 14 дронов "Shahed". Сбить удалось, по предварительным данным, 11 беспилотников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Наибольшее количество дронов сбили над Киевской областью. Над столичным регионом уничтожили девять беспилотников.

Глава КМВА Сергей Попко отметил, что атака шла двумя волнами, чтобы истощить украинские силы ПВО. Тревога в столице продолжалась более 5 часов. Попаданий или жертв по предварительным данным нет.

В то же время, досталось от БпЛА западной части Украины. Три взрыва, последний около трех ночи слышали в Хмельницком. По предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадавших. К утру продолжалось тушение пожаров — повреждения получили гражданские дома, сообщает глава ОВА Сергей Гамалий.

Видео одного из взрывов из Хмельницкого/Источник: Реальный Хмельницкий

Взрывы слышали в Запорожье. По информации и. о. мэра города Анатолия Куртева есть два прилета по объекту гражданской нежилой инфраструктуры. Люди остались целыми, но есть разрушения. По данным ЗОВА, враг использовал ракеты С-300. Один из запущенных снарядов мог упасть в воду. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что враг попал по Хортице, загорелось админздание. Также атаковали и в Мирнограде Донецкой области. Обстрел повредил садик и гараж.

Громко также было в Никопольском районе Днепропетровской области. Люди целы, но враг дважды атаковал с артиллерии, повредив дома, газопровод, электросети, авто.

Последствия атаки на Днепропетровщине

Ранее "Телеграф" рассказывал об усилении атак на востоке Украины. Враг пытается прорваться сразу по нескольким направлениям, в Бахмуте очень сложная ситуация.