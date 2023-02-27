Оккупанты усиленно пытаются прорваться на Донетчине: свежие карты боев в Украине

Враг обстреливает юг и восток Украины

Войска противника продолжают применять новые тактики — БТГ заменяют штурмовыми отрядами, более мелкими и маневренными. Они также серьезно полагаются на артиллерийскую поддержку, которую использую по-разному в зависимости от цели штурма. Российские оккупанты продолжают безуспешные атаки в Харьковской и Луганской области. Однако есть данные, что продвижение врага в Донецкой продолжается.

Согласно отчету Института изучения войны, российские войска продолжают наступление вокруг Бахмута, где ситуация наиболее тяжелая. Также не прекращаются атаки на Авдеевском направлении и западе Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ, враг наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки отбита 81 атака.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг продолжает атаковать в районе Кременной и на северо-запад от Сватово. Бои в лесах возле Кременной и Червонопоповки продолжается. Аналитики DeepState сообщают, что изменений не зафиксировано. Генштаб сообщает, что враг вел наступление в районе Новоселовского, Площанки, Белогоровки, Спорного и Берестового.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

Враг не прекращает давление на Бахмут. Заключенных-вагнеровцев там заменили регулярные наемники и десантники врага. Чтобы прорваться, оккупанты вбили клин между Ягодным и Берховкой — они хотят перекрыть трассу с Часового Яра. Бои продолжаются на восточном берегу Бахмута и южных окраинах. На Бахмутском направлении враг наступал возле Дубово-Васильевки, Ягодного, Бахмута, Ивановского и Северного.

На Авдеевском направлении бои продолжаются в районе Невельского. У врага существенное преимущество в технике, он теснит украинские силы между Марьинкой и Новомихайловкой. Отбити на Авдеевском и Шахтерском направлении были атаки в районе Каменки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг накапливает солдат и технику возле Васильевки и Гуляйполя в Запорожской области. В Запорожской области обстрелял 30 населенных пунктов.

Линия фронта в Запорожской области

На Херсонщине обстрелов чуть меньше, под огнем были 27 населенных пунктов. Враг продолжает строить укрепления на админгранице с Крымом. В дельте Днепра они пытались заминировать острова и минируют восточный берег реки.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

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