Оккупанты давят на Бахмут: свежие карты боев в Украине
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Враг продолжает усиливать артиллерийские обстрелы
Российские оккупанты продолжают свои попытки прорыва. Атаки не останавливаются на северо-запад от Сватово, в районе Кременной.
Около Бахмута и Авдеевки оккупанты добились незначительного продвижения, атаки продолжаются по всей линии фронта на Донетчине. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Враг также активен в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали за минувшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Была отбита 71 атака.
Восток Украины
Враг вел безуспешное наступление возле Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Роздоловки, Федоровки, Васюковки, в районе Серебрянского лесничества. Есть данные о тяжелых потерях россиян в ходе штурма у Кременной. По данным DeepState бои идут возле Кременной в лесах и Червонопоповки.
В окрестностях Бахмута украинские военные держат оборону — оккупанты атаковали возле Орехово-Васильевки, Берховки, Ягодного, Бахмута, Ивановского, Северного. Это настеленные пункты к северо-западу, северу, западу и юго-западу от Бахмута. Россияне заявляют о своем продвижении и разрушении украинскими военными плотины к северу от города. Оккупанты направили свои наиболее боеспособные силы в Бахмут. Бои идут на севере города, враг штурмует на восточном берегу. На юге позиции переходят из рук в руки.
На Авдеевском и Шахтерском направлении наступление противника отбито в районе Невельского, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки, Угледара. Враг мог продвинуться к юго-западу от Авдеевки в сторону Победы. Российские оккупанты присылают новые силы, вместо значительно поредевших старых.
Юг Украины
Враг обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях. Россияне пытались провести разведку под Щербаками (северо-западнее Токмака), но были убиты.
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