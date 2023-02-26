Оккупанты давят на Бахмут: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает усиливать артиллерийские обстрелы

Российские оккупанты продолжают свои попытки прорыва. Атаки не останавливаются на северо-запад от Сватово, в районе Кременной.

Около Бахмута и Авдеевки оккупанты добились незначительного продвижения, атаки продолжаются по всей линии фронта на Донетчине. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Враг также активен в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали за минувшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Была отбита 71 атака.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг вел безуспешное наступление возле Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Роздоловки, Федоровки, Васюковки, в районе Серебрянского лесничества. Есть данные о тяжелых потерях россиян в ходе штурма у Кременной. По данным DeepState бои идут возле Кременной в лесах и Червонопоповки.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

В окрестностях Бахмута украинские военные держат оборону — оккупанты атаковали возле Орехово-Васильевки, Берховки, Ягодного, Бахмута, Ивановского, Северного. Это настеленные пункты к северо-западу, северу, западу и юго-западу от Бахмута. Россияне заявляют о своем продвижении и разрушении украинскими военными плотины к северу от города. Оккупанты направили свои наиболее боеспособные силы в Бахмут. Бои идут на севере города, враг штурмует на восточном берегу. На юге позиции переходят из рук в руки.

На Авдеевском и Шахтерском направлении наступление противника отбито в районе Невельского, Красногоровки, Авдеевки, Северного, Водяного, Марьинки, Новомихайловки, Угледара. Враг мог продвинуться к юго-западу от Авдеевки в сторону Победы. Российские оккупанты присылают новые силы, вместо значительно поредевших старых.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг обороняется на Запорожском и Херсонском направлениях. Россияне пытались провести разведку под Щербаками (северо-западнее Токмака), но были убиты.

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