Война - день 369: тяжелые бои под Бахмутом и угроза ракетного залпа по Украине

Оперативно о главном 27 февраля

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 369 дней. Наиболее сложной ситуация остается в районе Бахмута, однако враг не оставляет попыток прорваться и в других местах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того активность оккупантов фиксируется в Запорожской области. При этом в ГУР Минобороны сообщили, что украинские войска в свою очередь готовятся к проведению контрнаступления, которое должно состояться уже весной.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили по Киеву очередную партию ударных дронов, на этот раз они полетели через территорию Черниговской области. В некоторых районах столицы слышали звуки выстрелов.

О происходившем 24 февраля читайте в материале: Год с начала широкомасштабного вторжения: россияне продолжают безуспешно атаковать ВСУ на Донбассе

Информация за 25 февраля доступна в сводке: Война — день 367: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и обстреливают мирные города.

С данными за 26 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 368: россияне пытаются наступать на пяти направлениях, но получают отпор.