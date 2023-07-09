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Бузково-фіолетова краса: в Україні набувають популярності прогулянки лавандовими полями

Автор
Ганна Волкова Ганна Волкова
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Бузково-фіолетова краса: в Україні набувають популярності прогулянки лавандовими полями

Родина агрофермерів для розради душі створила "Лавандову оазу" за кілька кілометрів від Полтави

В Україні як гриби після дощу з’являються модні лавандові ділянки. Їхні власники змагаються між собою в облаштуванні зон відпочинку та фотозон, щоб привабити якомога більше відвідувачів.

Лаванда цвіте приблизно місяць, починаючи з середини червня. Тож той, хто ще не встиг цього літа зробити фотосесію серед фіолетового поля, має поквапитися. Останнім часом це стало мейнстрімом.

А що стоїть за цим красивим бізнесом? Про це ми розмовляємо з власниками "Лавандової мануфактури" та "Лавандової оази", що займає пів гектара землі в селі Глухове під Полтавою, 30-річними Олександром та Аліною Масленками.

Як відчути аромат лаванди

Глухове — село, що відповідає своїй назві. Воно розкинулося на пагорбах між Зорівкою і Чорноглазівкою, всього за 13 кілометрів від Полтави, а враження таке, що наглухо відрізане від цивілізації.

— Правда, тут ніби провалюєшся в якийсь інший світ — затишний і чистий? — питає Аліна. Вона, звісно, знає відповідь наперед, але про всяк випадок акцентує мою увагу на цьому. — Коли ми, підшукуючи земельну ділянку для майбутнього лавандового поля, побачили ці краєвиди, то одразу зрозуміли, що зупинимося тут. Тут усе дуже гармонійно: внизу великий ставок, луг, над ними на горі — ліс. Природа просто зачаровує. Пташки співають, зайці й козулі бігають, сова живе. Рай, одне слово. Ми, бачите, посередині поля поставили велику гойдалку, щоб люди могли подивитися на цю красу трохи згори. Ще можна спуститися з пагорба, на якому розкинулося наше поле, й посидіти на кладці над водою. Ми з чоловіком особливо любимо проводити так свій вільний час. Що важливо — комарі не набридають, бо вони не переносять запаху лаванди.

Олександр та Аліна Масленки серед Лавандової оази
Олександр та Аліна Масленки серед "Лавандової оази"

Колишня бухгалтерка Аліна Масленко — людина творча, природжений ландшафтний дизайнер. Завдяки чоловікові, якому спало на думку займатися вирощуванням лаванди, вона тепер реалізує себе в цьому напрямі. Тому кущі лаванди на їхньому полі ростуть рядками, що імітують сонячні промені, які розходяться з центру ділянки. 72 промінці, створені з понад 6 тисяч кущів. Господарі кажуть, що такого ще ніде нема.

— Було б нецікаво, якби люди, котрі приїжджають до нас на відпочинок, по враження, бачили лише "голе" лавандове поле, — продовжує молода жінка. — Хоча дехто справді бачить все фрагментарно, але ж не всім дано… А ви ж погляньте — вздовж однієї частини паркану в нас висаджені туї, вздовж іншої — виноград. Коли він виросте, то обів’є тут усе, й стане набагато затишніше.

туї вздовж лавандового поля
Туї на сторожі краси

Іноді дуже хочеться пришвидшити процес його росту, однак проти природи нічого не вдієш. На вільних ділянках я висадила магнолії, гортензії, шавлію, які доповнюють загальну картину, і щоразу вона виглядає по-новому. Зробили живий паркан із барбарису та форзиції. Це втілення в реальність мого власного бачення краси. Ще маю багато ідей, які буду поступово реалізувати.

Зараз на полі гаряча пора — робітники складають зрізані стебельця лаванди у плоскі букети й перев’язують їх фіолетовою стрічкою. Ввечері, повертаючись у Полтаву, Аліна з Олександром заїжджають на "Нову пошту", і букети звідти розлітаються замовникам ледь не з усієї України. Дехто з місцевих приїжджає спеціально по них на поле. При мені одна жінка купила одразу чотири, щоб подарувати подругам… з нагоди закінчення робочого тижня. Ціна одного 100 гривень.

на полі жінки зрізають квіти і складають букети
На полі зараз гаряча пора зрізання квітів і складання букетів

— Лаванда має особливість: стебло, висихаючи, змінює колір, а квіточки осипаються, — розповідає Аліна. — Проте фіолетові коробочки, які пахнуть, залишаються. Причому аромат тримається не один рік. Щоб його відчути, треба пом’яти квіти у руках. Бо іноді дехто, отримавши букет, телефонує мені й говорить з образою, що я відправила засушені квіти. Це точно не додає настрою. А, буває, коли втомишся фізично та ще й отримаєш такий "зворотний зв'язок", просто руки опускаються. Сумніваєшся, чи варто було все це починати. Але вранці встаєш і думаєш: "Та ні, позитиву у всьому цьому більше, аніж негативу. Рухаємось далі!"

Прованс під Полтавою

Родина Масленків задумувала свій агробізнес іншим. Кілька років тому Олександр, інженер-електрик за фахом, їздив до Болгарії на семінар для пасічників (його батько давно займається бджільництвом, і син мав намір розвивати сімейну справу) за програмою ERASMUS, там і побачив лавандові поля, на яких бджоли збирали нектар. Зізнається, лавандовий мед тоді його не вразив.

— У Болгарії добре розвинене парфумерне виробництво, тому там вирощують лаванду заради ефірних олій, — розповідає Олександр. — Засівають рослини на великих, 5—10-гектарних полях, збирають урожай комбайнами. Ну а лавандовий мед — як супутній продукт. І якось це засіло мені в голові. Варіант промислового виробництва олії я не розглядав, бо це надто трудомісткий процес. А ідею вирощування кущів на продаж моя родина одразу ж підтримала, і для початку (це було 2019 року) ми посіяли зернята на земельній ділянці батьків у Рибцях. Неочікувано всі рослини продали, і нам захотілося чогось більшого. Свого лавандового поля! Оскільки нашим покупцям було цікаво, як культура виглядає у масштабі, то ми й почали шукати землю. Облюбувавши цю ділянку (тут колись були сільські городи), перенесли на неї саджанці. Тому наше поле — це новий рівень бізнесу. Так поблизу Полтави з’явилося атмосферне місце — "Лавандова оаза".

Дівчина позує на лавандовому полі
Лавандові поля - улюблені локації українців

— Пів гектара наче й небагато… Не збираєтесь розширювати площу?

— Це на перший погляд небагато. А коли починаєш вкладати в землю свої кошти й працю, то розумієш, що більше не треба. Не потягнеш. За цією красою стоїть титанічна праця. Треба було підготувати землю, внести добрива, пробити свердловину, підвести комунікації, щоб мати полив, зробити загорожу… Уявіть, сюди пішло понад 1 кілометр 600 метрів агротканини! Бачите, в доріжках нема бур’яну? Це тому, що кущі посаджені під агротканину. Метр ніби й недорого коштує, а якщо перерахувати на кілометри… Ми — в який день утрьох, в який учотирьох — близько тижня висаджували кущі. А щоб підтримувати поле у належному стані, достатньо двох-трьох працівників. Робота триває з кінця березня до жовтня.

агротканина захищає лаванду від бурянів
Агротканина захищає рослини від бурянів

Але тепер навіщо тут щось міняти? Поле довершене. Хіба що років через сім почнемо замінювати окремі рослини, а загалом їхній вік — 15-20 років. Тому бажано мати власну землю або брати її у довгострокову оренду. Головне, щоб вона була не глиниста, адже лаванда — гірська рослина, їй не треба багато вологи, а глина якраз затримує воду.

На півгектарному полі родини Масленків ростуть кілька видів лаванди: степова української селекції, англійська вузьколиста, французька широколиста, Хідкот. А також лавандина — штучний гібрид, отриманий у результаті схрещування лаванди англійської і французької. Його кущі розлогіші й квітує він довше. Є по кілька кущів білої і рожевої лаванди. І ці переливи відтінків кольорів — від димчасто-рожевих до насичених бузково-фіолетових — створюють чарівну мальовничу гру, феєричну гармонію, якусь магію.

Лаванда
Лаванда

У невеличкому Глуховому Олександр з Аліною створили власний маленький Прованс.

Подушечки — від молі, олія — для емоцій

Зараз молоде подружжя фермерів зосереджене на облаштуванні й удосконаленні ландшафту своєї лавандової ділянки. Проклали бетонні доріжки, засіяли газон травою, встановили туалет і гардеробну, де ті, хто приїжджає на фотосесію, перевдягаються, закупили реквізит для зйомок…

Дівчина позує на лавандовому полі
Сезон лаванди у розпалі

Тут є також куточок відпочинку, де під білим наметом можна не просто сховатися від сонця, а й випити гречаного чаю.

— Ні, лавандового не пропонуємо, — вгадує моє наступне запитання Аліна. — Він гірчить. Це на любителя. А гречаний, який ми купуємо в стіках, має прекрасні смакові якості, багатий на вітаміни й мінерали, не містить глютену й кофеїну.

Тут же можна придбати сувеніри: ароматні подушечки, лавандові саше, свіжозібрані букети, лавандову й інші ефірні олії, які бізнесмени імпортують з Болгарії, де закуповують безпосередньо у виробників. Запахи лаванди, до речі, відлякують міль, харчових жучків, комарів, а олія справляє протизапальну дію, покращує шкіру, має ще низку лікувальних властивостей і навіть поліпшує емоційний стан.

букети, саше, ефірні олії
Відувідувачі можуть придбати букети, саше, ефірні олії

Господарі намагаються розводити відвідувачів у часі, щоб ніхто нікому не заважав насолоджуватися красою природи, тому запровадили попередній запис. Орендувати поле можна з 5 до 9 ранку та з 18 до 21. Для компанії із шести осіб це обійдеться у 800 гривень. Реквізит входить у вартість. Без бронювання у період з 9:00 до 18:00 можна відвідати лавандове поле всього за 50 гривень з людини на годину.

— Як показав досвід, на полі одночасно може вільно перебувати сорок осіб, — розповідає Олександр. — Ми створили кілька локацій, щоб люди могли розподілитись по території. Особливо багато відвідувачів буває у вихідні. "Лавандова оаза" всім допомагає отримати позитивні емоції.

Запитую Олександра, чому він не виставляє поряд вулики.

— Дехто боїться укусів бджіл, а для нас головне — комфорт відвідувачів, — відповідає. — Сусідські, щоправда, прилітають. Але перевозити сюди свою пасіку не будемо.

— Лавандовий бізнес прибутковий?

— Поки що прибутки ми отримуємо від продажів саджанців лаванди. Зараз один кущ продається від 12 до 180 гривень, залежно від сорту та кількості (продаємо як оптом, так і в роздріб). Наш посадковий матеріал є у знаменитому "Добропарку" на Київщині й на багатьох приватних лавандових полях України. Адже основним напрямом нашого бізнесу є популяризації цієї культури. А "Лавандова оаза" — це більше для душі. В усякому разі, моментальної віддачі від поля нема. Бачите, французи на лаванді спочатку робили бізнес, а вже потім створювали локації для відпочинку. У нас же навпаки вийшло. Загалом було б непогано створити лавандову карту України, оскільки люди не будуть часто ходити в одне й те ж місце, а забажають побачити нову локацію, подорожуючи в іншій області, тому потрібна комунікація та співпраця між підприємцями.

На запитання, що посприяло такій популярності лаванди в Україні, фермер відповідає знаменитою французькою фразою: "Cherchez la femme", тобто "Шукайте жінку".

Аліна Масленко
Аліна Масленко

— Думаю, це все завдяки жінкам, які завжди намагаються покращувати довкілля, робити квітучі зони на своїх ділянках. Он, як моя Аліна, — переконаний він. — До того ж сама рослина доволі невибаглива, не боїться посухи і тішить яскравим цвітінням.

квітне лавандина
Так квітне лавандина

З приводу вибору насіння лаванди, яка зараз буйно квітне на полі, Олександр спочатку задумався, а потім усміхнувся:

— Краще придбати однорічні або дворічні саджанці лаванди та лавандини весною чи восени в нашій сімейній компанії "Лавандова мануфактура", і вже наступного сезону вони будуть квітувати. Це простіше, аніж самому висаджувати з насіння, з чого ми починали.

Фото автора та зі сторінки "Лавандова мануфактура" у Facebook

Оберег від злих духів

Перші згадки про лаванду з’явилися ще за 1000 років до н. е. Єгиптяни використовували її при муміфікації, а стародавні римляни додавали сухі квіти у купіль. Клали лаванду й у воду для прання та прибирання, бо вже тоді люди знали про антисептичні властивості цієї рослини. Жителі Риму використовували лаванду як ароматизатор, лікували нею вірусні та інфекційні захворювання і навіть брали з собою у військові походи. Історики вважають, що саме римляни розповсюдили лаванду по всій Європі, й ця квітка настільки запала в душу європейцям, що жителі багатьох країн почали висаджувати лавандові поля на своїх землях.

В епоху Середньовіччя існувало повір’я, що лаванда здатна вберегти від злих духів, тому люди вішали маленькі букети лілових квітів над вхідними дверима, а на шиї носили хрестики із сушеного цвіту. Культовою рослиною лаванда стала у XVIII столітті у Франції. В той час її почали використовувати для лікування опіків, від укусів гадюк та для боротьби з педикульозом, а в Провансі навіть з’явилася нова професія — збирач лаванди. Ці люди збирали пахучі квіти в горах, тому що лаванда в той час росла лише у гірській місцевості.

Ще у XII столітті в одному з монастирів Франції був створений перший у світі моноаромат на основі цвіту лаванди і розмарину, який на сьогодні вважається найдревнішою парфумерною нотою. До кінця XIX століття парфуми на основі лаванди стали настільки популярними, що в країні утворився дефіцит цих квітів. Крім того, рослину активно використовували для виготовлення ефірних олій та косметичних кремів.

До 2000 року Франція була абсолютним лідером з вирощування лаванди, але з часом країна втратила провідну позицію. Проте досі лавандове поле має тверду асоціацію з французьким Провансом, а дрібні лілові квіти вважають візитною карткою регіону. Тисячі туристів з усієї планети щоліта приїздять до Провансу, щоб відчути романтичну атмосферу, помилуватися казковими краєвидами, надихнутися п’янким ароматом лаванди і розмарину. Багато відомих митців, надихаючись красотами лавандових полів, створювали найкращі свої шедеври.

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#Бізнес #Фото #Полтавщина #Лаванда