Лаванда, кобальт, бірюза та ще сім неймовірно красивих відтінків: який манікюр у тренді цієї весни (фото)

Манікюрні тренди вражають соковитими та яскравими фарбами цього сезону

Весна надихає на додавання яскравих відтінків у наше життя. І більш простого способу досягти цього, ніж зробити стильний манікюр, здається, не існує. До того ж, цього сезону тренди манікюру дивують палітрою модних лаків для нігтів.

Який манікюр у моді навесні 2023 року? Варто звернути увагу як мінімум на десять тенденцій, пише theeverygirl.

Немає нічого свіжішого за новий манікюр, особливо на початку весни, коли починають з’являтися яскравіші відтінки лаку. Після місяців глибоких відтінків, які відповідали сірим зимовим дням, на перший план виходять соковиті та світліші тони. Від яскраво-зелених, які асоціюються з буянням весняної природи, до мерехтливих рожевих, що нагадують цвітіння плодових дерев.

Попрощайтеся з похмурими зимовими тонами та привітайте яскраві відтінки, які прикрасять ваші нігті цієї весни. Якщо надто акцентний манікюр – не ваш вибір, то знайдуться ідеї для більш стриманого нейл-арту.

Весняні тренди манікюру 2023

Лаймовий

"Голий" колір

Персиково-рожевий

Бузково-синій

Світло-сріблястий

Лаванда

Кобальт

Бірюзовий

Приглушений жовтий

Мандарин

Раніше "Телеграф" ділився ідеями модного у 2023 році манікюру. Є багато варіантів для тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Занадто яскравий та складний дизайн поступово йде з трендів.