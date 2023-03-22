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Лаванда, кобальт, бірюза та ще сім неймовірно красивих відтінків: який манікюр у тренді цієї весни (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Який манікюр у моді навесні-2023? Новина оновлена 22 березня 2023, 12:12
Який манікюр у моді навесні-2023?. Фото Pixabay

Манікюрні тренди вражають соковитими та яскравими фарбами цього сезону

Весна надихає на додавання яскравих відтінків у наше життя. І більш простого способу досягти цього, ніж зробити стильний манікюр, здається, не існує. До того ж, цього сезону тренди манікюру дивують палітрою модних лаків для нігтів.

Який манікюр у моді навесні 2023 року? Варто звернути увагу як мінімум на десять тенденцій, пише theeverygirl.

Немає нічого свіжішого за новий манікюр, особливо на початку весни, коли починають з’являтися яскравіші відтінки лаку. Після місяців глибоких відтінків, які відповідали сірим зимовим дням, на перший план виходять соковиті та світліші тони. Від яскраво-зелених, які асоціюються з буянням весняної природи, до мерехтливих рожевих, що нагадують цвітіння плодових дерев.

Попрощайтеся з похмурими зимовими тонами та привітайте яскраві відтінки, які прикрасять ваші нігті цієї весни. Якщо надто акцентний манікюр – не ваш вибір, то знайдуться ідеї для більш стриманого нейл-арту.

Весняні тренди манікюру 2023

Лаймовий

Лаймовий манікюр

"Голий" колір

Прозорий манікюр

Персиково-рожевий

Персиковий манікюр

Бузково-синій

Бузково-синій манікюр

Світло-сріблястий

Світло-сріблястий манікюр

Лаванда

Лавандовий манікюр

Кобальт

Кобальтовий манікюр

Бірюзовий

Бірюзовий манікюр

Приглушений жовтий

Жовтий манікюр

Мандарин

Помаранчевий манікюр

Раніше "Телеграф" ділився ідеями модного у 2023 році манікюру. Є багато варіантів для тих, хто віддає перевагу мінімалізму і стриманості. Занадто яскравий та складний дизайн поступово йде з трендів.

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#Манікюр #Колір #Тренди