Срібло, лаванда та ще шість трендових кольорів: який манікюр актуальний цієї весни (фото)

Соковитий відтінок лаку принесе весняний настрій

Навесні хочеться яскравості та свіжості, навіть якщо йдеться про звичайний манікюр. У моді маса соковитих відтінків, починаючи від зеленого і закінчуючи бузковим кольором. Стильний дизайн прикрасить ваші нігті, тим більше манікюр може багато розповісти про людину.

Який колір лаку вибрати для манікюру цієї весни? Варто звернути увагу на вісім тенденцій. З цими відтінками ваші нігті будуть ідеальними, пише whowhatwear.

Трендовий манікюр навесні-2023

Сріблястий

Срібло та металік залишаються на піку трендів з 2022 року. Такому манікюру віддає перевагу сучасна ікона моди Хейлі Бібер.

Срібло не залишає топ трендів

Шоколадний

Коричневий колір буде актуальним протягом усього року. Подумайте про те, щоб поекспериментувати з металевими та матовими покриттями.

Незвичайний мікс текстур

Лавандовий

Холодний відтінок бузкового набирає популярності. До того ж цей тон дозволить створити соковитий контраст з іншими кольорами.

Відмінний варіант весняного манікюру

Кислотно-зелений

Цього сезону в моду повертається не лише неон. Тож не бійтеся пробувати нейл-арт із кислотно-зеленим тоном.

Яскравий дизайн

Вівсяне молоко

Молочні відтінки завжди у тренді, якщо говорити про манікюр. Занадто білий колір не завжди має красивий вигляд, а ось кремовий відтінок – саме те.

Ніжний та універсальний відтінок

Яскравий синій

Цей колір стає мейнстримом. Та й для весни соковиті відтінки синього – непоганий варіант.

Сині відтінки теж у моді

Апельсиновий

Відтінки помаранчевого кольору прикрасять ваші нігті цієї весни. Якщо однотонність лякає надмірною яскравістю, використовуйте його у поєднанні з пастельними тонами.

Стильна ідея манікюру

Нефритовий зелений

Від ультраяскравокого зеленого багато хто втомився, тому такий відтінок стане чудовою альтернативою. Весною ніжні зелені дизайни як ніколи доречні на ваших нігтях.

Істинно весняні кольори

Раніше "Телеграф" розповідав, що до моди увійшов анімалістичний принт, який чудово прикрашає й нігті. Ідеї манікюру з "леопардом" мають яскравий та оригінальний вигляд.