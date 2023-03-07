Срібло, лаванда та ще шість трендових кольорів: який манікюр актуальний цієї весни (фото)
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Соковитий відтінок лаку принесе весняний настрій
Навесні хочеться яскравості та свіжості, навіть якщо йдеться про звичайний манікюр. У моді маса соковитих відтінків, починаючи від зеленого і закінчуючи бузковим кольором. Стильний дизайн прикрасить ваші нігті, тим більше манікюр може багато розповісти про людину.
Який колір лаку вибрати для манікюру цієї весни? Варто звернути увагу на вісім тенденцій. З цими відтінками ваші нігті будуть ідеальними, пише whowhatwear.
Трендовий манікюр навесні-2023
Сріблястий
Срібло та металік залишаються на піку трендів з 2022 року. Такому манікюру віддає перевагу сучасна ікона моди Хейлі Бібер.
Шоколадний
Коричневий колір буде актуальним протягом усього року. Подумайте про те, щоб поекспериментувати з металевими та матовими покриттями.
Лавандовий
Холодний відтінок бузкового набирає популярності. До того ж цей тон дозволить створити соковитий контраст з іншими кольорами.
Кислотно-зелений
Цього сезону в моду повертається не лише неон. Тож не бійтеся пробувати нейл-арт із кислотно-зеленим тоном.
Вівсяне молоко
Молочні відтінки завжди у тренді, якщо говорити про манікюр. Занадто білий колір не завжди має красивий вигляд, а ось кремовий відтінок – саме те.
Яскравий синій
Цей колір стає мейнстримом. Та й для весни соковиті відтінки синього – непоганий варіант.
Апельсиновий
Відтінки помаранчевого кольору прикрасять ваші нігті цієї весни. Якщо однотонність лякає надмірною яскравістю, використовуйте його у поєднанні з пастельними тонами.
Нефритовий зелений
Від ультраяскравокого зеленого багато хто втомився, тому такий відтінок стане чудовою альтернативою. Весною ніжні зелені дизайни як ніколи доречні на ваших нігтях.
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