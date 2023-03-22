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Лаванда, кобальт, бирюза и еще семь невероятно красивых оттенков: какой маникюр в тренде этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Какой маникюр в моде весной-2023? Новость обновлена 22 марта 2023, 12:12
Какой маникюр в моде весной-2023?. Фото Pixabay

Маникюрные тренды впечатляют сочными и яркими красками в этом сезоне

Весна вдохновляет на добавление ярких оттенков в нашу жизнь. И более простого способа добиться этого, чем сделать стильный маникюр, кажется, не существует. К тому же, в этом сезоне тренды маникюра удивляют палитрой модных лаков для ногтей.

Какой маникюр в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание как минимум на десять тенденций, пишет theeverygirl.

Нет ничего более свежего, чем новый маникюр, особенно в начале весны, когда начинают появляться более яркие оттенки лака. После месяцев глубоких оттенков, которые соответствовали серым зимним дням, на первый план выходят сочные и более светлые тона. От ярко-зеленых, которые ассоциируются с буйством весенней природы, до мерцающих розовых, напоминающих цветение плодовых деревьев.

Попрощайтесь с унылыми зимними тонами и поприветствует яркие оттенки, которые украсят ваши ногти этой весной. Если слишком акцентный маникюр – не ваш выбор, то найдутся идеи и для более сдержанного нейл-арта.

Весенние тренды маникюра 2023

Лаймовый

Лаймовый маникюр

"Голый" цвет

Прозрачный маникюр

Персиково-розовый

Персиковый маникюр

Сиренево-синий

Сиренево-синий маникюр

Светло-серебристый

Светло-серебристый маникюр

Лаванда

Лавандовый маникюр

Кобальт

Кобальтовый маникюр

Бирюзовый

Бирюзовый маникюр

Приглушенный желтый

Желтый маникюр

Мандарин

Оранжевый маникюр

Ранее "Телеграф" делился идеями модного в 2023 году маникюра. Есть много вариантов для тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Слишком яркий и сложный дизайн постепенно уходит из трендов.

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