Лаванда, кобальт, бирюза и еще семь невероятно красивых оттенков: какой маникюр в тренде этой весной (фото)
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Маникюрные тренды впечатляют сочными и яркими красками в этом сезоне
Весна вдохновляет на добавление ярких оттенков в нашу жизнь. И более простого способа добиться этого, чем сделать стильный маникюр, кажется, не существует. К тому же, в этом сезоне тренды маникюра удивляют палитрой модных лаков для ногтей.
Какой маникюр в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание как минимум на десять тенденций, пишет theeverygirl.
Нет ничего более свежего, чем новый маникюр, особенно в начале весны, когда начинают появляться более яркие оттенки лака. После месяцев глубоких оттенков, которые соответствовали серым зимним дням, на первый план выходят сочные и более светлые тона. От ярко-зеленых, которые ассоциируются с буйством весенней природы, до мерцающих розовых, напоминающих цветение плодовых деревьев.
Попрощайтесь с унылыми зимними тонами и поприветствует яркие оттенки, которые украсят ваши ногти этой весной. Если слишком акцентный маникюр – не ваш выбор, то найдутся идеи и для более сдержанного нейл-арта.
Весенние тренды маникюра 2023
Лаймовый
"Голый" цвет
Персиково-розовый
Сиренево-синий
Светло-серебристый
Лаванда
Кобальт
Бирюзовый
Приглушенный желтый
Мандарин
Ранее "Телеграф" делился идеями модного в 2023 году маникюра. Есть много вариантов для тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Слишком яркий и сложный дизайн постепенно уходит из трендов.