Лаванда, кобальт, бирюза и еще семь невероятно красивых оттенков: какой маникюр в тренде этой весной (фото)

Маникюрные тренды впечатляют сочными и яркими красками в этом сезоне

Весна вдохновляет на добавление ярких оттенков в нашу жизнь. И более простого способа добиться этого, чем сделать стильный маникюр, кажется, не существует. К тому же, в этом сезоне тренды маникюра удивляют палитрой модных лаков для ногтей.

Какой маникюр в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание как минимум на десять тенденций, пишет theeverygirl.

Нет ничего более свежего, чем новый маникюр, особенно в начале весны, когда начинают появляться более яркие оттенки лака. После месяцев глубоких оттенков, которые соответствовали серым зимним дням, на первый план выходят сочные и более светлые тона. От ярко-зеленых, которые ассоциируются с буйством весенней природы, до мерцающих розовых, напоминающих цветение плодовых деревьев.

Попрощайтесь с унылыми зимними тонами и поприветствует яркие оттенки, которые украсят ваши ногти этой весной. Если слишком акцентный маникюр – не ваш выбор, то найдутся идеи и для более сдержанного нейл-арта.

Весенние тренды маникюра 2023

Лаймовый

"Голый" цвет

Персиково-розовый

Сиренево-синий

Светло-серебристый

Лаванда

Кобальт

Бирюзовый

Приглушенный желтый

Мандарин

Ранее "Телеграф" делился идеями модного в 2023 году маникюра. Есть много вариантов для тех, кто предпочитает минимализм и сдержанность. Слишком яркий и сложный дизайн постепенно уходит из трендов.