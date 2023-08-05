Бизнес на яблоках: на Полтавщине научились делать вечную землю и деньги "из воздуха"

Переселенец из Донбасса Иван Дегтяр развивает производство соков и уксуса, перерабатывает томаты и создает терра прета

Глава садоводческого товарищества "Мрия" Иван Дегтяр из Решетиловки Полтавской области — просто генератор невероятных идей. На небольшом клочке территории одновременно варит яблочно-сливовый сок, монтирует оборудование для переработки томатов, а в огромной бочке сбраживает яблочный уксус.

В солнечной сушилке у него подсыхают яблочные чипсы, готовится к запуску "реактор", в котором отходы жатвы превратят в биотопливо, а другой "реактор" уже производит из яблочных выжимков терра прета — вечную плодородную землю, которой не нужны удобрения.

Вода из конденсата от производства соков

— Надеюсь, уже в этом году здесь появится бювет с самой чистой в Решетиловке водой, — подводит Иван к заброшенному колодцу. — В процессе изготовления сока через змеевики проходит вода, которая его нагревает. При этом испаряется много конденсата, то есть чистой не минерализованной воды. Я подумал: что же добру пропадать? Поэтому внутрь этого старого колодца поставлю полипропиленовую гильзу, которая будет заполняться водой, образованной из конденсата. Каждый может приехать сюда, отдохнуть в беседке, которую вскоре построим, выпить натурального сока, посмотреть на наше открытое производство и набрать с собой воды.

У Ивана действительно ничего не пропадает. Недаром на эмблеме его товарищества соединены воздух, зеленые листья, вода и огонь, символизирующие круговорот углерода в природе.

По специальности Иван Дегтяр строитель. По призванию – изобретатель. Но ни одного своего изобретения не запатентовал, потому что получить патент — значит защитить изобретение. А он, наоборот, делает все для того, чтобы внедряемые технологии перенимало как можно больше людей. Он ни с кем не конкурирует, потому что только в партнерстве можно добиться больших успехов, считает Иван.

Предпринимательством мужчина занимается давно. Начинал с небольшого мыловаренного завода в Славянске, где жил. А неподалеку, в Адамовке, жили его уже покойные родители. В этом селе когда-то было крупное садоводческое товарищество, распавшееся с развалом Советского Союза.

— Каждый из пайщиков выживал, как мог, — вспоминает Иван. — А тем временем большой сад — 46 гектаров — оставшись без присмотра, пришел в упадок. Потому что один голова украл водопровод, другой — электроснабжение. Люди стали бросать свои садовые домики в этом действительно райском месте. Но мне захотелось из Адамовки сделать земной Эдем. Пока одни дельцы резали заводы на металл, я начал скупать оборудование для сокопереработки.

Релокация предприятия стала новым вызовом для Ивана Дегтяра

Предложил бывшим пайщикам заново объединиться, переписать устав садоводческого товарищества, чтобы в ряды садоводов могли вступать не только местные, но и любой, кто захочет вложить в бизнес собственные средства, оборудование или идеи. Сегодня членами товарищества, кстати, являются люди из Киева и Винницы, из Германии и Италии. Старый сад не выкорчевывали, а начали подсаживать в него молодые деревья. Около четырех тысяч яблонь, слив, абрикосов высадили, говорит бизнесмен.

Так Адамовка стала торговой маркой, под которой производят экологически чистые продукты питания.

По словам моего собеседника, условия участия в его проекте достаточно прозрачны: платишь вступительный взнос (сегодня это 560 гривен) или один день работаешь в саду (можно оплатить этот день кому-то, кто будет работать за тебя), и ежегодно платишь членские взносы (сейчас 120 гривен).

— У нас взносы накопительные, их можно видеть в открытом реестре, — объясняет Иван. — Как товарищество платим государству налог только с реализованной за нашими пределами продукции, в частности, через площадку Prozorro. При этом пятую часть своих доходов от продаж распределяем среди членов товарищества в соответствии с накопленными взносами. А 10 процентов доходов отдаем в фонд товарищества. Также каждый член товарищества отдает десятину своих доходов тем, кто находится в трудном положении. То есть в целом добровольно платим 20 процентов от оборота. Просто это наша философия — делиться с теми, кто вне нашего "ковчега". Если с кем-то делишься тем, что у тебя есть, тогда душа твоя притягивает радость и достаток.

Соковарка как банно-прачечный комбинат

Сад, который давал "Мрии" урожай, остался на линии столкновения, недалеко от Изюма. Сегодня он весь засыпан боеприпасами, и когда в него можно будет зайти, неизвестно.

— На первых порах широкомасштабного вторжения большую соковарку, стоявшую в саду, мы использовали как… банно-прачечный комбинат. Кипятили в ней воду, и ребята могли искупаться, постирать форму, – рассказывает Иван. — Изюмское направление тогда защищали теробороновцы из Коломыи. Один — директор рынка, другой вернулся с заработков в Чехии, третий — бизнесмен… Умные люди, которые пошли воевать по зову сердца.

Мы подружились, ребята даже подарили мне вышиванку, которую передали им волонтеры-земляки. Для меня это бесценный дар. Еще и память о Василии Ищенко. Фермер-миллионер, меценат, депутат Снятинского горсовета, бывший "афганец", он погиб 31 мая недалеко от моего села. Помню, еще за неделю до последнего дня Василий ходил грустный. Я спрашивал его, что случилось, а он отвечал: "Не могу прогнать грусть. Не могу ничего с собой поделать". Очень хороший мужчина был…

"Защитники с Коломыйщины подарили мне вышиванку. Это большая честь для меня", — говорит Иван Дегтяр

В память о коломыйских теробороновцах Иван хочет сделать в Адамовке мемориальный парк выходного дня "Касьяново урочище", в котором будут сохранены блиндажи и окопы. А вокруг озера хочет сделать беседки с рыбацкими помостами, чтобы родители могли проводить время с детьми и не забывали о цене, которую заплатили ребята за нашу свободу.

…В Решетиловке Иван Дегтяр оказался случайно. Год назад, поняв, что война надолго, он сначала отправил жену с двумя маленькими сыновьями (двое старших у него взрослые) за границу, а затем вместе с товарищем погрузили бочку с уксусом в ГАЗель и поехали в Киев искать место под релокацию предприятия. На Крещатике под горсоветом поняли, что зря ехали: где Киев, а где яблоки? Утешало одно: Академия наук Украины благодаря переговорам с представителями городской администрации согласилась выделить "Мрии" склад для готовой продукции за небольшую арендную плату.

— На обратном пути близ Решетиловки у ГАЗели заскрипело колесо, — вспоминает Иван. — Заместитель городского головы, которому я рассказал о своей проблеме, сразу же предложил посмотреть на бывшую базу "Укртелекома". Здесь были боксы, погреба – все, что нужно под яблоки. Мы еще не подписали договор, а я начал перевозить сюда оборудование.

На летней площадке монтируется оборудование для переработки томатов

Но прежде из-под обстрелов Иван вывез две тонны уксуса. Это его любимый продукт. Он зреет девять месяцев. Тот, который Ивану удалось спасти, был заложен с довоенного урожая и имел для него и потребителей особую ценность.

Уксус должен вызреть в металлической бочке (от Ивана слева) 9 месяцев

— У магазинного яблочного уксуса нет ничего общего с нашим, — уверенно говорит предприниматель. — Это сброженный спирт, в который добавлен яблочный сок. А мы выпускаем живой, не пастеризованный, в котором сохраняются все витамины и микроэлементы в больших количествах. И запах яблок. Это сидр, настоянный на уксусной матке, являющейся "родственницей" чайному грибу.

Учитывая спрос, наращиваем объемы производства этого продукта. Буквально за год они выросли с 6 до 16 тонн. Оптовики его очень любят, потому что на нем можно получить наибольшую добавленную стоимость: купить у нас пол-литра за 70 гривен, а продать за 130-150. Мы же благодаря этим продажам можем выплачивать зарплату мастерам, монтирующим оборудование на новом месте, — продолжает глава садоводческого товарищества.

Натуральный уксус, обогащенный витаминами и питательными веществами

Натуральный яблочный уксус, говорит Иван, по-настоящему еще не оценен в современном мире. По легендам, водой с уксусом были наполнены фляги римских легионеров. Ею же поили Иисуса Христа на распятии.

— Положите уксусный компресс на больное колено или на место, которое растянули, и до утра боль утихнет. По себе знаю, – нахваливает Иван свой товар. — Смочите марлю в таком уксусе и приложите ко лбу — высокая температура спадет. Если регулярно пить уксусную воду, исчезает изжога и чувство голода. Когда-то священники Святогорской лавры шли к нам за уксусом, как паломники шли к ним. Это как святая вода жизни из райского яблоневого сада.

В этом году уже на новом месте на релоцированном предприятии запустили процесс брожения яблочно-смородинового уксуса. А на основе яблочного начали производить майонез.

Эксперимент с раздачей рассады

— Но сад, в который сейчас нельзя зайти, остался под Славянском, а вы в Решетиловке. Где сейчас берете продукцию для переработки?

— Видите фруктовые деревья? — показывает на сады жителей села Решетиловка. — Это "наши". Люди несут нам из них урожай, который не в состоянии переработать, потому что другой переработки здесь нет. Раньше ягоды и фрукты просто опадали и гнили, а теперь за них можно выручить деньги. Килограмм яблок принимаем за три гривны, кило слив – за пять, вишен и смородины – за 10.

Расширяя перерабатывающее производство, Иван Дегтяр этой весной закупил 20 тысяч штук рассады помидоров у местных фермеров и раздал желающим их выращивать. На этот эксперимент согласились 17 домохозяйств.

Весной директор садового товарищества раздал жителям громады 20 тысяч рассады помидоров, а теперь они везут ему выращенные томаты на переработку

— Впервые такое сделали. Надеюсь, в следующем году за выращивание помидоров для переработки возьмутся гораздо больше жителей громады, — говорит Иван. — Теперь мы покупаем у них овощи за минусом цены рассады, а у них гарантированный сбыт томатов. С нового урожая начинаем производить томатный сок прямого отжима, а также томатный морс (подсушенный вакуумом сок, уменьшающий время на приготовление зажарки) и кетчуп "Решетиловский". Это все новые продукты. Таким образом, стараемся занять нишу херсонских овощеводов.

Новая продукция "Мрии" кетчуп и морс

И все же соки из ягод и фруктов – это основной вид продукции садоводческого общества "Мрия". Соки под маркой "Адамовская" ароматные и густые, тягучие, словно кисель, не похожи ни на какие другие. Такая вкуснятина получается в результате взрыва клеток продуктов переработки в паровом котле, конструкцию которого придумал Иван.

— Когда клетка того же яблока под действием пара взрывается, то происходит вымывание пектина, что делает сок не просто густым, но и полезным, — объясняет он, проводя экскурсию по своему производству. — В большую соковарку на полторы тонны засыпаем яблоки и сливы, а в маленькую, на 12 ведер — смородину, вишню, потому что их немного. Из вишневого сока в этом году произвели более двух тонн концентрата. Поскольку в чистом виде он слишком кислый, будем понемногу добавлять в яблочный. Сорта ягод и фруктов имеют большое значение, ведь у каждого свой аромат и сахаристость. Поэтому ведем реестр партий, из каких сортов изготовлен сок.

Здесь варится сок

В смену маленькое предприятие производит в среднем 1,3 тонны сока. Важно, что весь он разливается в стеклянную тару.

Сок нового урожая из решетиловских яблок и слив

— Мы столкнулись с дефицитом тары, потому что во время войны почти все стеклопроизводители остановились, учитывая удорожание производства, — Иван открывает двери склада, вплоть до потолка, заставленного банками и бутылками. — Однако нашли выход: в пунктах приема стеклотары покупаем водочные бутылки, смываем этикетки, стерилизуем. А еще всю зиму скупали у населения трехлитровые банки. Не все даже сюда поместились — часть вон стоит под открытым небом. Попробовали фасовать соки в пакеты как большинство переработчиков, однако нам это не понравилось. Не хотим отравлять окружающую среду.

В этом году товарищество "Мрия" планирует произвести 200 тонн разных соков. Обещает удивить яблочно-тыквенным. И что важно: купить его можно будет не только по интернет-заказу, но и в розничной сети.

Иван Дегтяр: "В этом году планируем изготовить 200 тонн разнообразных соков"

— Готовим к открытию два магазина "Кладовая садовода": один в Киеве, другой в Полтаве, — делится планами на ближайшее будущее садовод Иван. — Там будет представлен ассортимент многих крафтовых производителей Полтавщины. Что касается наших соков и уксуса, потребителю они обойдутся дешевле, если он вернет тару. На каждой этикетке это указано. Еще полезна информация для потребителя: для соков из ранних сортов яблок, у которых высокая кислотность, но низкая сахаристость, мы используем инвертный сироп, полученный на собственном производстве, вместо сахара. Эти моносахариды есть во всех фруктах, так что натуральность сока сохраняется в полной мере.

Мыло из льняного масла

Я спросила Ивана о деньгах. Неужели все это удается делать за счет оборотных средств товарищества?

— Мы делаем деньги из ничего и всем показываем, как это работает, — улыбается. Потом серьезно добавляет: — Берем и гранты. Вот на последний приобрели станок для закатки бутылок, транспортер, машину, которая делает детское пюре, промышленный блендер… Время от времени обращаюсь за финансовой помощью к ассоциированным членам товарищества. Договариваюсь о рассрочках платежей. Но знаю одно: если уверенно идти к мечте, все удастся и деньги найдутся в нужный момент.

Еще одно направление предпринимательства, с которого Иван Дегтяр когда-то начинал, – экологическое мыловарение – пока поставлено на паузу. Оборудование, вывезенное из Славянска, пока не смонтировано, потому что под него еще не отремонтировано помещение.

Иван показывает жидкое мыло из льняного масла и удивляет признанием:

— Я им чищу зубы. В целом же оно предназначено для мытья фруктов. Вы же знаете, фрукты, чтобы они долго лежали, обрабатывают специальной химией, которую ничем не смыть. Поэтому следует иметь в хозяйстве такое мыло, как наше, из натуральных компонентов.

Экологически чистым мылом можно... чистить зубы

Но мне показалось, что сегодня самое важное для Ивана – переработка отходов. Биогаз из яблочных выжимков это, конечно, завтрашний день. Искусственная земля, которой не нужны удобрения, полученная из древесного угля и растительных остатков, – терра прета – это уже реальность.

Обрезанные ветки деревьев, превращенные в уголь, становятся основой терра преты — земли, которая не изнашивается

— У нас полностью замкнутый цикл производства: берем из воздуха углекислый газ и закапываем отходы в землю, — объясняет Иван. — И это шаг к остановке глобального потепления. Сюда из всех громад ездят, смотрят на все, как на чудо. Еще немного времени, и мы начнем производить в больших объемах терра прета для государства и дешевый биогаз для населения. Через год-два излишками тепла от производства будем обогревать Цибулевку — прилегающую к заводу территорию. И когда все это заработает, я уверен, наш опыт начнут масштабировать. Сегодня мы создаем микромодель предприятий, которые должны быть в каждом городе и селе.

— Наше производство — это как выставочный центр, — завершая экскурсию, говорит Иван. — В Киеве есть Лавра, в Харькове — "Фельдман парк", а у нас — "Решетиловский завод Карбон Рецикл". Под таким названием мы зарегистрировали здесь филиал садоводческого товарищества. На входе построим кафе-аквариум, чтобы детишки могли посмотреть, как перерабатывают яблочки в сок. Взрослым будет интересно увидеть, как добывают биогаз.

В таком реакторе производится биогаз

О том, насколько посол "Спільноти відновлення", лауреат отличия "Незламні зі сходу" Иван Дегтяр отдается делу своей жизни, говорит такая деталь. Я спросила, сколько ему лет, и он задумался. "Пятьдесят с чем-то", — ответил сначала. "Пятьдесят три? Нет, больше! Пятьдесят четыре. В августе вот пятьдесят пять будет. Но разве это важно? О старости я не думаю", — улыбнулся.

Фото автора и со страницы Ивана Дегтяра в Facebook