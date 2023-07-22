Покупателям морковь и арбузы, а снайперам — патроны: как фермер с Полтавщины держит свой фронт

Полтавщина приняла эстафету овощного края и удивляет новыми продуктами

Оккупация россиянами части Херсонской и Запорожской областей, значительные площади заминированных полей на освобожденных территориях, а также преднамеренный подрыв рашистами Каховской ГЭС вносят коррективы в деятельность фермеров тыловых областей. Теперь они взяли на себя снабжение отечественных потребителей овощами.

Один из них — руководитель СФХ "Хозяин", председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев возрождения Полтавщины Виктор Галич, который обрабатывает 200 гектаров земли.

Полтавская замена херсонских арбузов

- Основной "овощ" у меня — арбуз. 50 гектаров занимает, – рассказывает Виктор Анатольевич. — В прошлом году было всего 15. И большинство арбузов, знаете, куда пошло? В Запорожскую область! Туда, где их традиционно выращивали. Да и цены у меня были нормальными. А арбузы весили в среднем 7-8 кг, были и 14.

До полномасштабной войны 70% овощей давали Херсонская и Запорожская области. А сейчас 86 процентов Запорожья оккупировано. Поэтому в этом году Полтавщина приняла эстафету овощного края.

— По вкусу полтавские арбузы, к сожалению, проигрывают тем, что растут под южным солнцем…

— Зря вы так. По отзывам запорожских покупателей, они намного вкуснее херсонских. Я сажаю самый популярный в Украине среднеспелый сорт – "АУ продюсер", выведенный в США. Всегда на посадку покупаю американские семена высокого качества. Но главное – полтавские черноземы. Они имеют свои особенности и влияют на вкус. Взять, например, картошку. Среди потребителей популярна черниговская и волынская, выращенная на песчаных почвах. Она ровная, снаружи красивая. А по вкусовым качествам полтавская лучше.

— Какие виды на урожай основного овоща украинцев?

— Сельхозпроизводители люди суеверные. Заранее ничего не загадываем, тем более что овощи — специфический продукт. Но я вижу хороший урожай картофеля. Будут и арбузы, и дыни, и капуста, и морковь… Этот год Бог дал дождей, поэтому я спокоен. Вот сейчас копаем ранний картофель – выращиваю только один, свой любимый ранний сорт "Ривьера". Всегда покупаю сертифицированный семенной материал, каждый год обновляю семена, поэтому картофель щедро родит. В прошлом году урожай был больше, конечно, — 25-30 тонн с гектара, но и сейчас неплохой, на сегодняшний день гектар дает примерно 20 тонн, но картофель еще растет. Вот вчетвером за два часа собрали около тонны вручную.

В этом году Виктор Галич засеял овощами почти половину своих земельных угодий

– А почему вручную?

— Для молодого картофеля комбайн не подходит, потому что он будет его давить и бить. А нам нужно качество. Поэтому копатель подрывает, а мы собираем. Один человек в день может собрать и расфасовать в сетки 500-800 килограммов. Тонн сто, надеюсь, будет. Сегодня оптом за десятку продаем. Приезжайте, забирайте!

— Прямо с поля можно забрать?

– Да! Я никуда не езжу торговать своей продукцией, ко мне покупатели сами приезжают. У нас на поле две точки продажи всегда работают. Мы позволяем людям самим собирать овощи, выбирать лучшие. А в центре Миргорода организовали фермерский рынок (сейчас его обустраиваем, хотим довести до европейских стандартов и увеличить количество рынков до трех), где продаем овощи, доставленные прямо с поля. В целом в Миргороде фермерская продукция всегда свежая. Этот картофель (сейчас 20:00) завтра уже будет на рынке. А часто он попадает туда через час после сбора. Это же не та свежесть, как у херсонских арбузов, которые две недели везли в Киев баржами.

— Чем и почем торгуете в этом году?

— Сейчас как раз сезон огурцов, на подходе ранний гибрид помидоров "Супернова". У нас много разных сортов помидоров, они будут вплоть до заморозков. Зреют сладкий перец, баклажаны, три сорта свеклы, по четыре сорта моркови и лука.

Кому лук?

— Это на случай, если один сорт не уродит?

— Нет, в угоду покупателям. Потому что кому-то нравится длинная морковь, а кому-то короткая… Сахарная кукуруза у меня пяти гибридов и посеяна в четыре срока. Чтобы был конвейер до декабря. Первую — "Мать драконов" — начнем продавать уже через несколько дней. В прошлом году один кочан у нас стоил пять гривен. Так что даже самая бедная бабушка могла купить доступные вкусности себе или внуку. И не чтоб попробовать, а чтобы наесться.

Выращиваю несколько разновидностей капусты: белокочанную, брокколи, цветную. Если раньше высаживал их на нескольких сотках, то этой весной засадил какими-то культурами от одного гектара до трех. К счастью, французы давали фермерским хозяйствам бесплатно семена известных фирм. Это дорого стоит, сам я вряд ли купил бы. Овощи хорошие, нечего сказать, адаптированы под наши погодные условия. Но мне больше нравится отечественные сорта — морковь "Яскрава", "Оленка"…

"Буча" со снайперским прицелом

— Виктор Анатольевич, я знаю, что вы давно отправляете часть выращенной продукции на фронт как гуманитарную помощь.

– Это мой фронт. Ребятам в окопах тяжело, а я принялся выращивать втрое больше овощей, чем обычно. Надо кормить армию, громаду. Надо давать работу людям… Хорошо, когда есть что дать. Сейчас опекаю раненых, которые лежат в местной больнице. Привожу на кухню свежие овощи прямо с поля. А завтра ко мне волонтеры приедут за молодым картофелем, на Бахмут повезут.

— А начинали с Майдана, да?

– Да. Возил в Киев и картошку, и сало, деньги ребятам давал. Затем с друзьями доставляли гуманитарную помощь ребятам, которые держали гору Карачун. Тогда познакомился со многими воинами и волонтерами. Много за это время людей отпало, а настоящие остались. У нас есть волонтерское братство. В нем люди из Житомира, Донецка, Луганска. Позавчера за свежими овощами приезжал волонтер, сам родом из Луганска. Перенес инсульт, его частично парализовало — рука и нога не действуют. Однако не сдается, водит машину одной рукой.

А в прошлом году ко мне приезжали ребята из батальона "Карпатская Сечь". У одного, который сидел за рулем, пол-ладони нет, а его сопровождал напарник без ноги. Оба воевали, а после того, как их признали непригодными к службе, стали волонтерить. Приезжали за картошкой для фронта, а я загрузил еще и арбузов. Потом бойцы из батальона звонили по телефону, очень благодарили за арбузы, которых год не видели. Это было для них счастье. И для меня тоже. В этом году благодаря арбузам количество таких счастливых людей на фронте точно возрастет.

Буквально вчера загрузили свежими овощами машину мамы Люды — бывшей крымчанки, у которой оккупанты убили мужа и двух сыновей. Она стала волонтером, живет с бойцами на самом "передке", помогая им, чем может. И таких историй я мог бы вспомнить немало.

— Для многих не секрет, что вы передаете через волонтеров на фронт и некоторые другие вещи…

– Имеете в виду патроны для снайпера? Да, ежемесячно по двадцать патронов. Одному волонтеру, Диме Батищеву, сбрасываю деньги на покупку патронов "Магнум" (один стоит более 300 гривен), он их покупает оптом. А другой, Юра Черноморец, собирает благотворительные взносы на именные снайперские винтовки, ему тоже помогаю. М*скалей уже отстреливают винтовки "Ирпень", "Буча", сейчас идет сбор на "Гостомель". Это винтовки-мстители, они дорого стоят. А хороший снайпер – вообще бесценный. Один патрон в его винтовке – это минус один враг.

Снайпер – самый эффективный воин. Он же и наблюдение ведет лучше любого беспилотника. Беспилотник передал картинку в течение 15 минут и сел, потому что у него заряд закончился, а снайпер два часа смотрит в одну точку. Видит, например, м*скаль выскочил и перебежал в блиндаж, он его засек, дал наводку артиллерии…

— Ведете счет отминусованных с вашей помощью оккупантов?

– Нет, я этим не страдаю. Меня ребята просят, я помогаю. Ведь каждый отминусованный орк — спасенный наш боец. Конечно, м*скалей нужно убивать, но главное — сберечь наших людей. Мы знаем, за что сражаемся. Война идет не за территорию, а за независимость, за свободу. За то, чтобы каждый мог спокойно жить и работать на своей земле. К сожалению, многие украинцы до конца этого еще не осознали.

Виктор Галич: "Сегодня идет война за право каждого жить свободно на своей земле"

Малые затраты и быстрые деньги

— Вы несколько раз акцентировали на внедрении европейских стандартов ведения фермерства. Что у нас не так с этим?

— Европейский фермер без отдыха работает сам с утра до вечера на собственном поле, а наш расслабился. У нас одни агрохолдинги. Я считаю их раковой опухолью на земле Украины. Это беда! почему американцы не сеют подсолнечник, хотя он происходит из США? Берегут свою землю! А у нас агрохолдинги в первую очередь эту культуру и культивируют. Потому что это малые расходы и быстрые деньги. Это очень просто — посеял весной зерно, обработал всходы ядохимикатами и можешь до осени сидеть где-то на курортах, ждать урожая. Вот сейчас выгодно заниматься животноводством: зерно ни по чем, мясо дорогое. Говорю ребятам: беритесь выращивать свиней, бычков, птицу и т. д. Нет, никто не хочет, потому что нужно тяжело работать.

Хорошая рассада - залог богатого урожая

— Неужели работать по-европейски значит работать физически тяжело?

— Труд на земле не бывает легким. Но я имею в виду подходы к фермерству. Надо думать не только о том, как набить карманы деньгами, а о земле-кормилице заботиться, чтобы она отблагодарила щедрыми урожаями. О потребителе думать — чтобы дать ему свежую и качественную продукцию. Об "обёртке", в которой она продается. О внедрении новых технологий…

— О передовых технологиях подробнее, пожалуйста, на примере СФХ "Хозяин".

— В этом году мы впервые высадили рассаду овощей специальной машиной, которую сами придумали. Сажали с ее помощью рассаду дынь. Раньше мне, как говорится, дыни не шли в руку – засыхали, не дозрев. А сегодня могу сказать: будут и дыни. Уже по полкилограмма веса набрали. Уверен: это благодаря тому, что при посадке машина в каждую ямку наливает воду. Достаточное количество влаги способствует и хорошему росту сладкого перца – в этом году мы подвели к нему капельное орошение. К следующему году еще что-нибудь придумаем.

Рассаду дынь сажали с помощью специального агрегата, подающего в каждую ямку воду

Мне уже 60, но я постоянно учусь. В первую очередь у своих коллег. Чаще всего обмениваемся опытом с Александром Чубуком, председателем Ассоциации фермеров Киевской области.

Естественно, я не боюсь тяжелой работы — за сезон через свои руки тысячи тонн овощей пропускаю. Сейчас вместе с наемными рабочими собираю картошку, вскоре пойдут помидоры и арбузы-дыни — с удовольствием собираю их тоже. Каждый день встаю в четыре утра и возвращаюсь домой уже по темному. Но когда слышу по радио рекламу, что нужно что-то куда-то вложить, поиграть, выиграть, то становится грустно. У нас, сельхозпроизводителей, своя "игра". Сельское хозяйство – это своего рода лотерея. Посадил — и не знаешь, уродит или не уродит, будет цена на продукцию или нет. Но есть у нас такая привычка — весной засевать землю. Хоть карантин, хоть война. Для земледельца ничего не меняется. Овощеводство же я называю высшей степенью агрономии.

— Не собираетесь ли вы налаживать переработку выращенного? Ведь это более прибыльно, чем реализовать сырье.

— Собираемся. Как раз жду приезд представителей фирмы, производящей установки для переработки сельхозпродукции, будем на месте принимать решение о налаживании этого процесса. Пока поставляем продукты местным волонтерам, которые производят из них заготовки для сухих борщей. Отправляем на фронт много соленых огурцов. Я предложил женщинам солить их в полиэтиленовых мешках, чтобы отойти от бьющейся стеклянной тары. А они придумали еще лучше – солят огурцы в использованных 5-литровых баклажках из-под воды, которые, в отличие от дорогих пластиковых ведерок, вообще ничего не стоят. Захотел соленого огурца — срезал горлышко и съел.

— А какой ваш любимый овощ?

— Малосольный огурчик под картошку с сальцем. И щи. Люблю также сладкую кукурузу, особенно позднюю, когда она наберется вкуса. Конечно, люблю арбузы. Разрезаешь эту спелую ягоду утром, остывшую за ночь, прямо на поле — вкуснятина! В общем, не сажусь за стол без овощей. Часто их сам готовлю. Это самые здоровые, полезные продукты, их можно есть бесконечно.

Фото предоставлены Виктором Галичем