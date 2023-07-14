Экоцид на Полтавщине: сомы и щуки выбрасывались из реки и умирали на кустах (фото и видео)

День рыбака под Кременчугом превратился в кошмар

Не успела Украина оправиться от техногенной катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, как еще один регион постигла экологическое бедствие. Под Кременчугом на Полтавщине размытый дождем навоз со свинокомплекса потек в реку Псел и повлек массовый мор рыбы.

Официальных выводов ужасающего экоцида, произошедшего на реке Псел, еще нет, а местные жители опасаются, что виновных в нем, как всегда, не найдут.

Сайт "Телеграф" разбирался в подробностях экологической катастрофы.

Они, как в свинарнике

7 июля к вечеру на территории Кременчугского района Полтавской области прошел мощный ливень: на каждый квадратный метр пришлось по 6-8 литров воды. Это очень много. И именно это спровоцировало смывание засохшего "поля" свиного навоза, которое некоторое время назад создала дирекция ООО "Глобинский мясокомбинат" близ села Демидовка Омельницкой территориальной громады. Дождевая вода в перемешку с размытым перегноем хлынула в овраг, а оттуда – в русло реки Псел, образовав на ней пробку толщиной несколько сантиметров и протяженностью не менее трех километров.

— 8 июля я с семьей приехал на базу отдыха в Запселье, — рассказывает очевидец экокатастрофы, 38-летний наладчик оборудования Кременчугского молокозавода Роман Саганенко. — Возле Псела много баз, и на выходные туда съезжаются отдыхающие из Кременчуга, Полтавы, даже Харькова. Тем более впереди был День рыбака, так что любители "тихой охоты" мечтали в этот день посидеть с удочкой на берегу реки, сварить ухи… Но примерно в девять утра воздух стал наполняться резким запахом животного дерьма. Мы увидели, что рыба начала всплывать на поверхность и жадно хватать воздух. Маленькие сомы прямо в руки лезли. Раки массово выбегали из воды на берег. На это нельзя было смотреть без боли в душе. Тем более никто не мог помочь беде.

- Я с семьей также планировал отпраздновать День рыбака на Пселе, — присоединяется к разговору 45-летний житель села Омельник Роман Мурашко. — Около десяти утра мы подъехали к реке и увидели, что по ней плывет коричневая субстанция. Вонь стояла, как в свинарнике. Меня поразило, что бычки на плавниках буквально ходили по земле. Щуки с такой силой выскакивали из воды, что повисали на прибрежных кустах и деревьях.

Щуки выпрыгивали из воды. Фото Татьяны Мурашко

Я сразу позвонил в полицию. Приехал экипаж, зафиксировал происходящее и вызвал лаборантов, взявших пробы воды. Однако полицейские отказались искать место утечки ядовитого вещества, мол, они не знают местности, и предложили сделать это кому-то из селян. Мы с женой поехали в Гуньки, находящиеся выше по течению. Там было то же самое. Проехали еще немного, в Ламаное. А там люди купаются, рыбаки сидят с удочками, вода чистая, никакого запаха.

Вернулись в Гуньки и по запаху нашли там среди кустов мутный поток, который впадал в реку. Он бежал по проложенной сточной трубе диаметром 1 метр. Труба была заполнена примерно наполовину. Вызвали на то место голову громады Андрея Пирога, говорим, перекрываем трубу… Он вместе с главой Кременчугской военной райгосадминистрации Олегом Ледником приняли решение навернуть земляной вал перед потоком (хотя публично заявили, будто бы установили бетонные плиты). И это до первого дождя.

Местным жителям сразу было ясно, что именно попало в реку. Ведь на горе, в четырех километрах от Гуньков, на окраине соседнего села Демидовка, расположен свинокомплекс ООО "Глобинский мясокомбинат". Рыбаки и активисты, взяв журналистов, отправились на место возможной утечки ядовитых стоков.

Навозохранилище (слева) и свиноферма

Видео, выложенное в интернете одним из активистов, впечатляет. Он прошелся по огромному, уже сухому "полигону" свиного навоза, слой которого достигает не менее 30 сантиметров. Дождевая вода промыла в той толще канаву и понесла яд вниз к реке. И если ничего с этим "полигоном" не сделать, следующий ливень повлечет за собой еще большую экологическую катастрофу.

— Метрах в 300 от свинокомплекса когда-то была законсервирована лагуна-навозосборник, — объясняет Роман Мурашко. — Но ее почему-то раскопали и вывезли за четыре километра от фермы вроде как органические удобрения. Там как минимум до десяти тысяч тонн тех отходов. Но какие удобрения, если под ними земля отравлена и она не пригодна для выращивания сельхозкультур? Там тяжело дышать. Конечно, в этом повинно, по-моему, не только предприятие по производству мясной продукции, но и голова громады. Без его разрешения на выделение земли под "сухие отходы" никто их туда не складировал бы.

"Неизвестное" ядовитое вещество

Власти сразу же начали заметать следы, называя свиное дерьмо "неизвестным ядовитым веществом".

"По предварительным данным, в результате большого количества осадков малые реки вышли из берегов и размыли некоторые стихийные свалки", — "уточнил" 9 июля после внеочередного заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник в Facebook .

Позже добавил: "Предварительная причина загрязнения реки — то, что в результате больших осадков потоки воды зацепили поля с перегноем и продуктами другого животного происхождения. Надо понять, сколько отходов попали в Псел. Вода бурлила 8-12 километров и могла на своем пути многое зацепить".

Голова Омельницкой громады Андрей Пирог стоит на своем: "Большая дождевая вода смыла верхний слой почвы на полях вместе с росшими культурами, а также остатки стихийных свалок, из-за чего произошел оползень".

Когда люди начали говорить им о халатности руководства свинокомплекса, Олег Ледник возразил: "Их обследовали. Предварительно там все в порядке!" И посоветовал не доверять YouTube. Он также уверяет, что проникновение нечистот в почву не произошло, жители сел пьют воду из колодцев, ее качество контролируется каждый день. И вообще принимаются все меры по предотвращению негативных последствий чрезвычайной ситуации, все службы работают в оперативном режиме.

Хотя подобным заявлениям люди не верят. Роман Саганенко, например, ставит вопрос ребром:

— Почему г*вно со свинофермы называют неизвестным веществом? Я думаю, сегодня мало говорить об устранении последствий, гораздо важнее говорить о недопущении подобных катастроф. О правилах ведения хозяйственной деятельности и их нарушении определенными субъектами ведения хозяйства. Сейчас причастные к экоциду пытаются убедить всех, что в реку попали вымытые с полей гербициды и минудобрения, которые используют аграрии, чтобы этот вывод был записан в протоколе Госэкоинспекции Центрального округа.

Не зря, думаю, ее начальник Игорь Горжий, как сообщает сайт "Кременчугской газеты", во время выездной депутатской комиссии по экологии Полтавского облсовета повторял это мнение. А голова Омельницкой громады Андрей Пирог убеждает всех, что "утечки непосредственно из лагуны не было. Визуально ее не видно".

Хотя на видео, снятом активистами, хорошо виден ручеек, по которому стекал перегной вниз, через овраг в Псел. В том овраге очень четко виден путь ядовитого потока: в нем до сих пор стоят кислотно-зеленые лужи, а растительность, в том числе деревья, на его пути просто выгорела, потому что аммиак приводит к ее гибели.

К сожалению, мы не можем даже представить последствия этого экоцида. Отравленная вода постепенно добирается до Днепра — Псел впадает в него вблизи Орехова. Этот город берет воду из Днепра, а значит, более 50 тысяч населения может остаться без питьевой воды, говорит активист.

Роман отмечает и то, что в Псел заходила нереститься днепровская рыба. Теперь весь малек погибнет.

- Отравили рыбу! Отравили реку! Сейчас река мертвая. Нет ничего в ней. Вся рыба лежит на дне. Пескарями, бычками, рыбой маленькой устлано все дно. Мы сегодня были в Онищенках, возле Потоков, — там такая же картина, — в отчаянии говорит житель села Омельник Николай Пустовит. — На всем тридцатикилометровом отрезке, который преодолел ядовитый слой смытого перегноя, вплоть до Щербаков, сегодня стоит стойкий запах гнилой рыбы. К сожалению, прибрежная полоса на этом отрезке усеяна мертвыми толстолобами, щуками, карасями, пескарями, бычками, раками… Говорят, видели даже дохлых черепах. Хотя большинство погибшей живности все же опустилось на дно, и течение несет его дальше, в Днепр… Сера уже могла осесть, но вредные вещества понесло дальше по течению. Страшно представить масштабы загрязнения реки, которые с течением времени могут только увеличиваться.

"Прибрежная полоса усеяна мертвой рыбой", — говорят местные жители. Фото Татьяны Мурашко

Тачки гнилой рыбы

— Рядом с местом массового моря рыбы, за каких-нибудь десяток или несколько десятков километров, две заповедные зоны: Заможненский заказник на Глобинщине и Нижнесульский национальный природный парк на границе Лубенского и Кременчугского районов, — продолжает Роман Саганенко. — Там много птиц и зверей, которые мигрируют и могут пить воду из отравленного Псела. И если на базах отдыха охранники тачками вывозят с пляжей гнилую рыбу, то вне баз она так и остается лежать и становится кормом для диких животных. Я не знаю, что будет с ними…

Сом выбросился на берег

Анализ воды, по данным Полтавского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава, показал, что в ней превышены концентрации аммиака и нитратов.

— В прилегающих к реке селах нечем дышать. То стояла вонь от навоза (одна моя знакомая говорила: "Живем, как в свинарнике"), а теперь стоит вонь от гнилой рыбы, — продолжает Роман Мурашко. – Люди закрывают наглухо окна, задыхаются в хатах от жары. Их домашняя живность осталась без речной воды. Крестьяне и аграрии не могут использовать воду для полива огородов и полей. Не знаем, что будет с грунтовыми водами, ведь концентрация яда, который впитывается в землю, очень велика… Распространению экологического бедствия должны помешать специалисты. Но где они? Никто ничего не делает.

На место массового мора рыбы аж (!) 12 июля выезжали депутаты постоянной комиссии Полтавского облсовета по вопросам экологии, представители Госпродпотребслужбы и Госэкоинспекции. Осмотрев береговую линию Псела в селах Запселье, Омельник и Гуньки, "полигон" сухих отходов, а также овраг, по которому стекала ядовитая вода, пришли к выводу, что произошла экологическая катастрофа по меньшей мере регионального масштаба.

"Это чья-то безответственная и бесконтрольная деятельность", — заявил член экологической комиссии Полтавского областного совета и заместитель городского головы Кременчуга Дмитрий Кравченко.

На следующий день глава комиссии, депутат облсовета Евгений Корф назвал произошедшее катастрофой государственного масштаба и предложил подготовить обращение от Полтавской ОВА к Кабмину, чтобы объявить ситуацию на Пселе зоной экологического бедствия.

"Предварительно — виной всему стали животные фекалии из принадлежащей свиноферме лагуны. Обвинять не могу, во всем разберется следствие. Факты уже задокументированы. И я буду держать вопрос на контроле!" – написал он в Facebook, выложив документальные подтверждения в виде фото- и видеоматериалов.

Пока прилегающие территории возле Псела патрулируют правоохранители, следя, чтобы никто в нем не купался и не брал воды. Хотя местные жители сообщают, что никаких предупредительных знаков на пляжах не выставлено.

Под контролем милиции также торговля рыбой в розничной сети района.

По данному факту, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 242 ("Нарушение правил охраны вод, если они повлекли гибель или заболевание людей, массовую гибель объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины, наказуемого ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы тот же срок.

Причины и обстоятельства чрезвычайного экологического происшествия выясняются следствием.

Генеральный директор ООО "Глобинский мясокомбинат", миллионер Александр Кузьминский пока официально не прокомментировал ситуацию.

А между тем количество потребителей его продукции в Украине, вероятно, уменьшится. Так, семья Романа Саганенко первой решила бойкотировать глобинские колбасы и других призывает к этому.

Фото — "Кременчугская газета", портал "Кременчугский ТелеграфЪ", Татьяна Мурашко, видео — "Кременчугская газета", Татьяна Мурашко