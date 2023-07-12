Потрескавшаяся земля и мертвые речные жители: во что превратилось Каховское водохранилище

Эксперты высказались о дальнейшей судьбе Каховского водохранилища

В результате подрыва Каховской ГЭС особенно сильно пострадали экосистемы, которые расположены выше плотины. Обнажилось более 200 тысяч га земли, на которой абсолютно ничего не растет, хотя до катастрофы там процветала водная экосистема.

Эксперты из украинской природоохранной группы UNCG провели экспедицию на территорию Национального природного парка "Каменская Сечь" и оценили последствия трагедии. Фото с места бывшего водохранилища поражают.

Место, где еще месяц назад было водохранилище, теперь выглядит как огромная пустыня. Лишь местами на подконтрольной Украине части водоема виднеются небольшие водоемы. Эксперты подчеркнули, что такая обширная территория почвы обнажилась впервые и сравнили это с внезапным отступлением ледника.

Также экспедиторы исследовали начальные стадии зарастания сухого дна Каховского водохранилища в регионе НПП "Каменская Сечь". Прошло всего несколько недель, как сошла вода, а на берегу и дне водохранилища начали появляться маленькие проростки. Идентифицировать что же именно там прорастает пока что невозможно из-за маленького размера ростков, но в условиях лаборатории ученые намерены это выяснить.

Кроме того, исследователи отобрали образцы грунта со дна водохранилища для исследования почвенных водорослей и взяли пробы со дна, чтобы проверить их на вирусы и бактерии. Также они исследуют химический состав почвы и намерены наблюдать за тем, как будет зарастать водохранилище.

"Мы не могли отобрать образцы непосредственно со дна основного ложа водохранилища, так как в этом месте его ширина составляет всего 4-5 километров (минимально 3,3 километра). Собственно, это и есть расстояние до российских военных, оккупировавших Левый берег Днепра и ежедневно обстреливающих Правый берег реки. Именно из-за возможных обстрелов мы не могли работать здесь. Когда отгонят россиян от Левого берега, будем планировать еще одну экспедицию, на водохранилище. Сейчас это, к сожалению, невозможно с точки зрения безопасности", — отметили эксперты украинской природоохранной группы.

По словам исследователей, масштабы трагедии на фото или видео не передают реальной картины катастрофы. Из-за подрыва ГЭС обнажилось более 200 тысяч га земли, на которой абсолютно ничего не растет, а до этого была водная экосистема. Все жители водоемы в один миг погибли, а наземные обитатели еще не появились.

Что касается судьбы водохранилища, то, по словам исследователей, на его месте нужно восстанавливать квазиприродные (максимально приближенные к природным) группировки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за катастрофы на Каховской ГЭС без орошения остались 300 гектаров земли на юге Украины. Это серьезная проблема для местных фермерских хозяйств, считает министр агрополитики Николай Сольский.