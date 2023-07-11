Восстановление Каховского водохранилища: сколько лет нужно, чтобы вернуть воду на Херсонщину

Восстановление плотины начнется только после окончания войны, говорит Николай Сольский.

У ситуации с отсутствием воды, возникшей на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС, нет быстрых решений. В частности, из-за того, что регион, получивший наибольший ущерб от техногенной катастрофы, — это левый берег, который сейчас под оккупацией. Поэтому конкретные действия возможны только после возвращения территории под контроль Украины.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью сайту "Телеграф"

"Мы разработали предварительные планы, чтобы понять, могут ли быть временные решения для системы орошения. Из-за подрыва дамбы произошла огромная утечка из водохранилища и уровень воды упал значительно ниже точки входа в две системы, то есть такого большого источника орошения у нас по состоянию на сегодняшний день нет. Поэтому нужно закончить войну, отстроить дамбу, наполнить водохранилище. Соответственно, это займет не один год. После войны — это точно 3-7 лет. Сколько именно — зависит от многих факторов", — сообщил министр агрополитики.

В то же время, Николай Сольский отмечает, что есть возможные временные решения, которые помогут решить проблему с водой.

"Их несколько, но они нуждаются в большем обсуждении. Проект по восстановлению плотины уже разрабатывается. Это большая социальная проблема, потому что жизнь села на Херсонщине в 90% случаев зависит от того, насколько успешно хозяйство. Если этого нет, то нет выплаты арендной платы, нет всей другой жизни", — подчеркнул министр.

Больше о ситуации в аграрном секторе и касающихся его отраслях переработки читайте на сайте "Телеграф" в публикации: " Каховскую ГЭС после Победы надо отстроить, — министр Сольский об угрозе для юга, запрете экспорта зерна и будущем молочной отрасли".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС стал серьезной проблемой для агроперерабатывающих предприятий региона. Бизнесу на Юге Украины придется искать новые решения, связанные с системой орошения.