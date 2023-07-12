Потріскана земля і мертві річкові жителі: на що перетворилося Каховське водосховище

Експерти висловилися про подальшу долю Каховського водосховища

Внаслідок підриву Каховської ГЕС особливо сильно постраждали екосистеми, які розташовані вище греблі. Оголилося понад 200 тисяч га землі, де абсолютно нічого не росте, хоча до катастрофи там процвітала водна екосистема.

Експерти з української природоохоронної групи UNCG провели експедицію на територію Національного природного парку "Кам’янська Січ" та оцінили наслідки трагедії. Фото з місця колишнього водосховища вражають.

Місце, де ще місяць тому було водосховище, тепер виглядає як величезна пустеля. Лише місцями на підконтрольній Україні частині водоймища видніються невеликі водоймища. Експерти наголосили, що така велика територія ґрунту оголилася вперше і порівняли це з раптовим відступом льодовика.

Також експедитори досліджували початкові стадії заростання сухого дна Каховського водосховища у регіоні НПП "Кам’янська Січ". Минуло лише кілька тижнів, як зійшла вода, а на березі та дні водосховища почали з’являтися маленькі проростки. Ідентифікувати що саме там проростає поки що неможливо через маленького розміру паростків, але в умовах лабораторії вчені мають намір це з’ясувати.

Крім того, дослідники відібрали зразки ґрунту з дна водосховища для дослідження ґрунтових водоростей та взяли проби з дна, щоб перевірити їх на віруси та бактерії. Також вони досліджують хімічний склад ґрунту та мають намір спостерігати за тим, як заростатиме водосховище.

"Ми не могли відібрати зразки безпосередньо з дна основного ложа водосховища, тому що в цьому місці його ширина складає всього 4-5 кілометрів (мінімально 3,3 кілометра). Власне, це і є відстань до російських військових, які окупували Лівий берег Дніпра і щодня обстрілюють Правий берег річки. Саме через можливі обстріли ми не могли працювати тут. Коли відженуть росіян від Лівого берега, плануватимемо ще одну експедицію, на водосховище. Зараз це, на жаль, неможливо з точки зору безпеки", — зазначили експерти української природоохоронної групи

За словами дослідників, масштаби трагедії на фото чи відео не передають реальної картини катастрофи. Через підрив ГЕС оголилося понад 200 тисяч га землі, де абсолютно нічого не росте, а до цього була водна екосистема. Усі мешканці водойми в одну мить загинули, а наземні жителі ще не з’явилися.

Щодо долі водосховища, то, за словами дослідників, на його місці потрібно відновлювати квазіприродні (максимально наближені до природних) угруповання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через катастрофу на Каховській ГЕС без зрошення залишилося 300 гектарів землі на півдні України. Це є серйозною проблемою для місцевих фермерських господарств, вважає міністр агрополітики Микола Сольський.