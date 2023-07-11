Відновлення Каховського водосховища: скільки років потрібно, щоб повернути воду на Херсонщину

Відбудова греблі почнеться лише після закінчення війни, каже Микола Сольський

Ситуація з відсутністю води, що виникла на півдні України після підриву Каховської ГЕС, не має швидких рішень. Зокрема, через те, що регіон, який зазнав найбільшої шкоди від техногенної катастрофи — це лівий берег, який зараз під окупацією. Тому конкретні дії можна буде робити там лише після повернення території під контроль України.

Про це міністр агрополітики Микола Сольський розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф"

"Ми розробили попередні плани, щоб зрозуміти, чи можуть бути тимчасові рішення для системи зрошення. Через підрив дамби відбувся величезний витік з водосховища і рівень води впав значно нижче точки входу у дві системи, тобто такого великого джерела зрошення у нас станом на сьогодні немає. Тому треба закінчити війну, відбудувати греблю, наповнити водосховище. Відповідно, це займе не один рік. Після війни — це точно 3-7 років. Скільки саме — залежить від багатьох факторів. До того моменту цього джерела води не буде", — зазначив міністр агрополітики.

Водночас Микола Сольський зазначає, що є можливі тимчасові рішення, які допоможуть вирішити проблему з водою.

"Їх декілька, але вони потребують більшого обговорення. Проєкт щодо відновлення греблі вже розробляється. Це велика соціальна проблема, тому що життя села на Херсонщині в 90% випадків залежить від того, наскільки успішним є господарство. Якщо цього немає, то немає виплати орендної плати, немає всього іншого життя", — наголосив міністр.

Більше про ситуацію в аграрному секторі та дотичних до нього галузях переробки читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Каховську ГЕС після Перемоги треба відбудувати, — міністр Сольський про загрозу для півдня, заборону експорту зерна та майбутнє молочної галузі"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС став серйозною проблемою для агропереробних підприємств регіону. бізнесу на Півдні України доведеться шукати нові рішення, пов'язані з системою зрошення.