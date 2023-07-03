"Алмазные" преступники: полтавчане продавали россии детали к оружию, убивающему украинцев

В Полтаве получил приговор коллаборант, обвиненный в поставке в рф спецоборудования для производства ЗРК С-300

Многие украинцы еще с 2014 года не находят общего языка со своими родственниками в россии. А вот полтавчанин Андрей Михайленко отношения со своим двоюродным братом, проживающим в санкт-петербурге, не только не обрывал, но и укреплял. Более того: родственники стали цепочками в преступном бизнесе, который возглавил частный предприниматель Олег Демянко, который с женой владеет ООО "Завод алмазных инструментов".

В материалах уголовного производства это прописано сухими строками: "По предварительному сговору, действуя по корыстным мотивам и для личного обогащения [эти двое], занимались хозяйственной деятельностью во взаимодействии с государством-агрессором. А именно, поставляли материальные ресурсы через третьи страны на территорию россии с целью их продажи субъектами хозяйствования страны-агрессора".

По информации УСБУ в Полтавской области, фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которую используют также предприятия военно-промышленного комплекса россии. Среди потребителей специфического товара были: Курский электроаппаратный завод, куда отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота рф, а также московское предприятие "НПП "Торий", производящее комплектующие для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ предотвратили вывоз в россию более 100 единиц новой партии товара.

Преступный тандем не остановило даже то, что этим оружием россияне убивают украинцев. Поскольку напрямую торговать с агрессором запрещено, компаньоны пошли в обход запретов. Олег Демянко вышел на гражданина Армении, представителя предприятия "Stone Star LLC", и передал его контакты Андрею Михайленко, который и поддерживал с ним отношения в дальнейшем.

Следователи задокументировали, что 17 марта 2022 года (шел 21-й день широкомасштабного вторжения, оккупанты еще планировали захватить Киев!) Демянко отправил первую партию запрещенного для торговли с россией товара: алмазные шлифовальные круги, хонинговальные бруски (их используют в блоках цилиндров, гильзах, втулках автомобильных и тракторных двигателей, гидро- и пневмоаппаратуре. — Ред.) и гравировальные иглы. Вес посылки составил около 1,8 килограмма, стоимость — 451 доллар. Доставить товар адресату взялся представитель полтавского ООО "Ди-Стар", которое также производит алмазные инструменты и экспортирует товар грузовиками, в частности, в Армению.

Грузовик с запрещенным товаром благополучно прошел таможенные контроли в Одесской области, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Армении и 24 марта прибыл на предприятие "Stone Star LLC" в Ереване. Там коробку с ценным грузом забрал адресат, а уже на следующий день отправил ее через российского оператора экспресс-доставки почты ООО "СДЭК-Глобал" в адрес двоюродного брата Михайленко в санкт-петербург.

Правоохранители выяснили, что Демянко и Михайленко таким образом продавали алмазный инструмент питерским коммерческим структурам: ООО "Линкор СПБ" (производитель различных промышленных инструментов), индивидуальной предприниматели Ереминой Т.Б. и ООО "Орбита Сервис". Последние занимаются продажами алмазных инструментов в россии. Товар предназначался также для предприятий критической инфраструктуры страны-агрессора.

Демянко с Михайленко минимум пять раз использовали логистические возможности компании "Ди-Стар", которая не знала об их преступной деятельности. ООО по-дружески дозагружала продукцию "Завода алмазных инструментов" в авто своей фирмы с аналогичной продукцией, не указывая ее в товарно-сопроводительных документах, поэтому она не проходила таможенное оформление.

Таким образом, в конце декабря прошлого года в Ереван доехало еще 12 килограммов алмазного инструмента, которые через несколько дней полетели самолетом к двоюродному брату Михайленко. Были аналогичные отправления в январе и феврале этого года.

Еще одну посылку торговцы совестью в июле прошлого года отправляли подельнику в Ереване через отделение "Укрпочты" в Полтаве. В нем было 400 головок гравировального станка на 312 долларов, 100 цилиндрических головок для этого же станка на 81 доллар и 35 вставок для фрезы на 81 доллар.

Как отмечается в материалах уголовного производства, с полтавского частного предприятия в россию через третьи страны шли алмазные шлифовальные головки и круги, пасты, бруски, сверла, карандаши, иглы и прочее.

Кроме того, 23 декабря прошлого года Михайленко на российском сайте "Avito" (торговая интернет-площадка) разместил объявление о реализации продукции производства ООО "Завод алмазного инструмента".

Печати, обнаруженные при обыске

1 марта 2023 года во время обысков в производственных и офисных помещениях фигурантов работники управления СБУ в Полтавской области обнаружили: документы с доказательствами преступных действий; печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции в рф; патроны к автомату Калашникова, незарегистрированный самозарядный карабин "Вулкан ТК" с 30 патронами к нему. При обыске правоохранители обратили внимание на ручку двери кабинета с двуглавым орлом, а также большой сувенирный герб СССР. Детали интерьера недвусмысленно указывали на политические симпатии собственника предприятия.

Правоохранители обратили внимание на сувенирный герб СССР и дверную ручку с двуглавым орлом

Оба злоумышленника были сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), а директору предприятия еще дополнительно — по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Суд первой инстанции не избрал Демянко меры пресечения. Прокуратура обжаловала это решение, и Полтавский апелляционный суд отправил его в следственный изолятор. Но уже через три недели после этого между прокурором Полтавской областной прокуратуры и обвиняемым было заключено соглашение о признании вины. Согласно ей, Демянко признал себя виновным в коллаборационной деятельности и незаконном обращении с оружием и боеприпасами. А также обязался в течение 60 дней после утверждения соглашения судом сделать взнос на официальный счет, открытый НБУ, в поддержку Вооруженных Сил Украины в размере 1 миллиона гривен.

22 июня Октябрьский райсуд утвердил это соглашение и назначил Демянко четыре года заключения, лишив его права занимать должности в государственных органах власти и органах местного самоуправления в течение ближайших 10 лет, без конфискации имущества. Но мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год. Поэтому он вышел из под стражи в зале суда.

Были сняты аресты с его жилого дома, двух нежилых построек, земельного участка, трех легковых автомобилей, один из которых, кстати, Toyota RAV-4 HYBRID, 2021 года выпуска, корпоративных прав ООО "Завод алмазного инструмента" в размере 98% уставного капитала, трех мобильных телефонов, автоматического оружия АКС-74 и "Вулкан ТК" с магазином и глушителем.

Тем временем Андрей Михайленко еще ждет приговора, а предприятие продолжает работать.

Фото — прокуратура Полтавской области