"Алмазні" злочинці: полтавці продавали росії деталі до зброї, що вбиває українців

У Полтаві отримав вирок колаборант, якого звинуватили у постачанні до росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300

Чимало українців ще з 2014 року не знаходять спільної мови зі своїми родичами у росії. А от полтавець Андрій Михайленко стосунки зі своїм двоюрідним братом, який мешкає у санкт-петербурзі, не лише не обривав, а й зміцнював. Ба більше: родичі стали ланцюжками у злочинному бізнесі, який очолив приватний підприємець Олег Демянко, котрий з дружиною володіє ТОВ "Завод алмазних інструментів".

У матеріалах кримінального провадження це прописано сухими рядками: "За попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів та особистого збагачення [ці двоє], займалися господарською діяльністю у взаємодії з державою-агресором. А саме, постачали матеріальні ресурси через треті країни на територію рф з метою їх подальшого продажу суб’єктами господарювання країни-агресорки".

За інформацією УСБУ в Полтавській області, фігуранти налагодили механізм прихованого переправлення продукції, яку використовують також підприємства військово-промислового комплексу рф. Серед споживачів специфічного товару були: Курський електроапаратний завод, куди відправляли інструментарій для виробництва енергозахисних систем на об’єктах військово-морського флоту рф, а також московське підприємство "НВП "Торій", яке виготовляє комплектуючі для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Внаслідок комплексних заходів співробітники СБУ запобігли вивезенню до росії понад 100 одиниць нової партії товару.

Злочинний тандем не зупинило навіть те, що цією зброєю росіяни вбивають українців. Оскільки напряму́ торгувати з агресором заборонено, компаньйони пішли в обхід заборон. Олег Демянко вийшов на громадянина Вірменії, представника підприємства "Stone Star LLC", і передав його контакти Андрію Михайленку, котрий і підтримував з ним відносини надалі.

Слідчі задокументували, що 17 березня 2022 року (йшов 21-й день широкомасштабного вторгнення, окупанти ще планували захопити Київ!) Демянко відправив першу партію забороненого для торгівлі з росією товару: алмазні шліфувальні круги, хонінгувальні бруски (їх застосовують для обробки отворів у блоках циліндрів, гільзах, втулках автомобільних і тракторних двигунів, гідро- і пневмоапаратурі. — Ред.) та гравірувальні голки. Вага посилки склала близько 1,8 кілограма, вартість — 451 долар. Доставити товар адресату взявся представник полтавського ТОВ "Ді-Стар", яке також виготовляє алмазні інструменти й експортує товар вантажівками, зокрема, до Вірменії.

Вантажівка із забороненим товаром благополучно пройшла митні контролі в Одеській області, Румунії, Болгарії, Туреччині, Грузії, Вірменії та 24 березня прибула на підприємство "Stone Star LLC" у Єревані. Там коробку з цінним вантажем забрав адресат, а вже наступного дня відправив її через російського оператора експрес-доставки пошти ТОВ "СДЭК-Глобал" на адресу двоюрідного брата Михайленка у санкт-петербург.

Правоохоронці з’ясували, що Демянко з Михайленком таким чином продавали алмазний інструмент пітерським комерційним структурам: ТОВ "Лінкор СПБ" (виробник різноманітних промислових інструментів), індивідуальній підприємиці Єрьоміній Т.Б. та ТОВ "Орбіта сервіс". Останні займаються продажами алмазних інструментів у рф. Товар призначався також для підприємств критичної інфраструктури країни-агресорки.

Демянко з Михайленком мінімум п’ять разів використовували логістичні можливості компанії "Ді-Стар", яка не знала про їхню злочинну діяльність. ТОВка по-дружньому дозавантажувала продукцію "Заводу алмазних інструментів" в авто своєї фірми з аналогічною продукцією, не вказуючи її у товарно-супровідних документах, тому вона не проходила митне оформлення.

Таким чином, наприкінці грудня минуло року до Єревана доїхало ще 12 кілограмів алмазного інструменту, які за кілька днів полетіли літаком до двоюрідного брата Михайленка. Були аналогічні відправлення у січні та в лютому цього року.

Ще одну посилку торговці совістю у липні минулого року відправляли спільнику в Єревані через відділення "Укрпошти" у Полтаві. В ній було 400 головок гравірувального верстата на 312 доларів, 100 циліндричних головок для цього ж верстата на 81 долар і 35 вставок для фрези на 81 долар.

Як зазначається у матеріалах кримінального провадження, з полтавського приватного підприємства до росії через треті країни йшли алмазні шліфувальні головки та круги, пасти, бруски, свердла, олівці, голки та інше.

Окрім того, 23 грудня минулого року Михайленко на російському сайті "Avito" (торговий інтернет-майданчик) розмістив оголошення про реалізацію продукції виробництва ТОВ "Завод алмазного інструменту".

Печатки, які виявили під час обшуків

1 березня 2023 року під час обшуків у виробничих та офісних приміщеннях фігурантів працівники управління СБУ в Полтавській області виявили: документи із доказами злочинних дій; печатки підконтрольних фігурантам російських компаній, які займалися реалізацією продукції в рф; патрони до автомата Калашникова, незареєстрований самозарядний карабін "Вулкан ТК" з 30 набоями до нього. При обшуку правоохоронці звернули увагу на ручку дверей кабінету з двоголовим орлом, а також на великий сувенірний герб СРСР. Деталі інтер’єру недвозначно вказували на політичні симпатії власника підприємства.

Правоохоронці звернули увагу на сувенірний герб СРСР та дверну ручку з двоголовим орлом

Обом зловмисникам було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), а директору підприємства ще додатково — за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Суд першої інстанції не обрав Демянку запобіжного заходу. Прокуратура оскаржила це рішення, і Полтавський апеляційний суд таки відправив його в слідчий ізолятор. Та вже через три тижні після цього між прокурором Полтавської обласної прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, Демянко визнав себе винним у колабораційній діяльності та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами. А також зобов’язався протягом 60 днів після затвердження угоди судом зробити внесок на офіційний рахунок, відкритий НБУ, на підтримку Збройних Сил України в розмірі 1 мільйона гривень.

22 червня Октябрський райсуд затвердив цю угоду й призначив Демянку чотири роки ув’язнення, позбавивши його права обіймати посади в державних органах влади та органах місцевого самоврядування протягом найближчих 10 років, без конфіскації майна. Але чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на рік. Тому він вийшов з-під варти в залі суду.

Було знято арешти з його житлового будинку, двох нежитлових будівель, земельної ділянки, трьох легкових автомобілів, один з яких, до речі, Toyota RAV-4 HYBRID, 2021 року випуску, корпоративних прав ТОВ "Завод алмазного інструменту" в розмірі 98% статутного капіталу, трьох мобільних телефонів, автоматичної зброї АКС-74 та "Вулкан ТК" з магазином і глушником.

Тим часом Андрій Михайленко ще чекає на вирок, а підприємство продовжує працювати.

Фото — прокуратура Полтавської області