Почему школьников во время войны стремятся вернуть на очное обучение: "Последствия уже заметны"

В этом году в четвертый класс пойдут дети, чей первый класс пришелся на ководный 2020-й

В Министерстве образования и науки считают, что учебные заведения Украины должны стремиться к возвращению в оффлайн-режим обучения. Поэтому "Телеграф" спросил экспертов в области образования, почему такой формат обучения нужен нашим школьникам и студентам.

Так, по мнению соучредительницы ОО "Смартосвіта" и экссоветницы главы МОН Иванны Коберник, восстанавливать очное обучение следует повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью и есть укрытие. По словам эксперта, результаты исследований во всех странах, проводивших измерение образовательных потерь после пандемии Covid-19, фиксировали более низкие показатели, чем в доковидные времена.

"Во всех странах, независимо от уровня ВВП или других показателей. И это без войны. Особенно заметные последствия это имеет в начальной школе — в этом году в четвертый класс пойдут дети, чей первый класс пришелся на ковидный 2020-й. То есть среди них есть дети, которые никогда не были в классе. Не знают, что такое выполнять школьные рутины, работать в группе, справляться в коллективе, не говоря о возможности получить помощь и консультацию учителя в момент, когда она нужна", — говорит Иванна Коберник. комментарии "Телеграфу".

Общественный деятель отмечает: подростки уже ощущают на себе последствия дистанционки — без посещения школы им труднее самоорганизовываться и рассчитывать время. Между тем эти важные навыки, которые атрофируются или не развиваются без очного обучения, крайне необходимы во взрослой жизни.

Более подробно о том, почему МОН предпочла очное обучение с крайне сомнительными перспективами, вместо того, чтобы оптимизировать дистанционную форму занятий, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Оффлайн или онлайн? Почему МОН хочет вернуться к "очке", несмотря на угрозу блекаута зимой"

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