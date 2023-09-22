"Зима точно буде складною": Шмигаль заявив про початок російського енерготерору і зробив прогноз

Новий енерготерор Росії почався приблизно два тижні тому

Напередодні нового опалювального сезону прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив прогноз, чи зможуть українці пережити холод без відключень світла.

За його словами, енергетичний терор із боку росії вже розпочався. Про це урядовець заявив на Регіональному економічному форумі.

Денис Шмигаль пояснив, що росіяни вже протягом останніх двох тижнів намагаються знищити об’єкти енергетичної інфраструктури. "Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачування, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних енергетичних підстанціях", — зазначив він.

Прем’єр-міністр спрогнозував, що ці атаки продовжуватимуться. Але, при цьому, він акцентував на тому, що побудований захист і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний у вигляді спеціальних конструкцій, працює і продовжує посилюватися.

"Ми набагато більше підготовлені і сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму… Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які погрози та виклики перед нами всіма стоять", — наголосив Шмигаль.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масованої ракетної атаки окупантів 21 вересня було пошкоджено окремі енергетичні об’єкти у центрі та на заході України. В "Укренерго" заявили, що це була перша за останні півроку атака росіян на енергосистему.