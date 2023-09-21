На випадок відключення опалення: чим можна замінити обігрівач для квартири

Більшість старих будинків не облаштовані для обігрівачів через стару проводку

Україна під час війни потерпає від масових ракетних ударів, які можуть нести великі негативні наслідки. Одним з таких може бути вимкнення опалення в будинку. Якщо ТЕЦ аварійно припинять свою працю, то є декілька альтернатив обігрівачам, які допоможуть українцям не перетворитися у бурульку.

Є 5 дієвих порад, які точно зможуть зменшити тепловтрату. New Voice підготувало список дій, які необхідно зробити заздалегідь, а саме: купити тепловідбивні екрани та плівки, утеплити вікна та двері, фасад та під'їзд, дах і підвал, а також придбати додатковий котел.

1. Тепловідбивні екрани та плівки

Такі екрани й плівки потрібно встановлювати за батареями й закріплювати за конвекторами для того, щоб теплова енергії була спрямована в приміщення.

2. Утеплення вікон та дверей

Для цього можна скористатися спеціальною стрічкою, яка продається у профільних магазинах. Утеплити необхідно також вікна та двері по периметру кожного полотна: з одного боку стрічка є клейкою, а з іншого – ворсиста. Таким чином можна утеплити двері у квартиру та міжкімнатні двері. Вікна утеплюють поролоном та монтажною піною.

3. Утеплення фасаду

Це недешева послуга, але цей вид утеплення протримається багато років. Можна звернутись у компанію, яка цим займається.

4. Утеплення під'їздів, дахів та підвалів

У більш сучасних багатоквартирних будинках повинні бути встановлені дві двері: тамбур і внутрішні двері, які повинні відкриватися тільки тоді, коли ви закриваєте зовнішню, щоб назовні не виходило тепло.

Перевірте дах та горище, щоб вони не були відчинені й не витягували тепле повітря з під'їзду.

5. Додатковий котел

Такий додатковий котел можна встановити у підвалі чи на вулиці. Якщо він твердопаливний, то заздалегідь слід продумати, де брати паливо, де його зберігати й хто доглядатиме котла протягом опалювального сезону. Варто знати, що тверде паливо слід зберігати в спеціальних приміщеннях, де підтримується вологість повітря, не вище 70%.

Якщо котел не твердопаливний, потрібно визначити, яке джерело живлення може бути альтернативним або резервним.

Якщо котел мазутний або на енергетичному вугіллі (вугільні котли), то заздалегідь потрібно знайти постачальника вугілля або мазути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого не можна робити у разі вимкнення світла у будинку.