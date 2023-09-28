Окупанти завдали потужного удару по Авдіївському коксохіму: момент "прильоту" і страшні наслідки потрапили на відео

На території заводу сталось два потужних вибухи

Вдень 28 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по території Авдіївського коксохімічного заводу. Після цього на підприємстві почалась сильна пожежа.

Відео з наслідками удару виклав у себе в Телеграмі колишній директор заводу, народний депутат Муса Магомедов.

"Миротворці"… продовжують знищувати промисловість Донбасу. Щойно ці потвори авіабомбами завдали удару по АКХЗ, горять скрубера цеху уловлювання", — написав він.

Крім того, у соцмережі заявилося відео моменту влучання. На ному видно як з невеликим проміжком на території заводу стається два потужних вибухи.

Своєю чергою начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив деталі нальоту. За його словами, біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, викликавши загоряння залишків.

При цьому він підкреслив, що на щастя обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, вніч на понеділок, 25 вересня, російські окупанти влаштували масовану атаку на південь України під удар потрапила припортова інфраструктура, а також було знищено готель "Одеса", який став одним із символів приморського міста.