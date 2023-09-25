Боляче дивитися: в Одесі росіяни знищили один із символів міста (фото та відео)

Росіяни знищили одну з візитівок Одеси

У ніч проти 25 вересня росіяни влаштували масовану атаку, зокрема, на південь України. Під удар потрапила припортова інфраструктура, з’явилися перші фото наслідків.

Фото опубліковано у Telegram-каналі Сил оборони півдня України. Істотні пошкодження отримав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, яка вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень

Росіяни практично знищили готель

рф всюди сіє руйнування

Варто зазначити, що готель "Одеса" не працював багато років. При цьому він був однією з візитівок міста. Росіяни поспішили вигадати чергову "теорію" про нібито присутність у будівлі "іноземних найманців", а згодом і зовсім "віддали" готель під нібито штаб ВМС України. Звичайно, це неправда, а ворог просто намагається безглуздими фейками пояснити свої удари по цивільній інфраструктурі.

росія не може зламати дух одеситів, тому мститься

На ці кадри боляче дивитись

Панорама руйнувань

Минулої ночі росіяни атакували Україну 19-ма "шахедами" та 11-ма ракетами "Калібр". Більшість із них було збито силами ППО. Під час атаки на Одесу постраждала місцева мешканка. Жінка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння уламків однієї зі збитих ворожих цілей.

Як уточнили в Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України, під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу.

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 11 крилатих ракет "Калібр". Також наші воїни збили 19 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 25 вересня російський Курськ був атакований дронами. Є пошкодження адміністративної будівлі та житлових будинків.