Жителі цього регіону рф все більше відчувають на собі наслідки війни, яку розв’язала та веде їхня влада

Мало того, що українські безпілотники зіпсували російському Курську День міста (24 вересня), привітавши потужними вибухами, ще й понеділок, 25 вересня, для мешканців цього міста видався дуже неспокійним. Рано-вранці його знову атакували дрони.

Як пишуть росЗМІ, жителі Курська повідомили про гучні звуки вибуху над містом. Є пошкодження адміністративної будівлі та житлових будинків.

За попередніми даними, безпілотник нібито було збито ППО. Водночас за словами джерел, уламки дрону пошкодили дах приватного будинку. На місце виїхали пожежники. Важливо мати на увазі, що російська влада та ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може відрізнятися від їхніх заяв.

Дим над Курськом

Жителі Курська обурені, що їхнє місто зазнає атаки другий день поспіль. Мабуть, вони забули, що мирні українці перебувають під ударами їхньої армії вже понад півтора року. Росіяни не розуміють, що така ситуація є логічним продовженням дій їхньої влади, і засмучуються, що їм не дають поспати. Своє обурення мешканці Курська виливають у місцевих Telegram-каналах. Вони також дорікають місцевій владі в тому, що вона так не оперативно дає інформацію про інциденти.

Однак після 7 ранку "прокинувся" губернатор Курської області Роман Старовойт. Він повідомив, що у Центральному окрузі Курська через атаку "українських БПЛА" є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі. Крім того, вибиті шибки в багатоквартирному будинку.

"Спрацювало ППО. Постраждалих немає", — додав він обов’язкову "мантру" російської влади.

За даними Старовойта, ще один безпілотник упав у Курському районі. Вибите скло в приватному будинку.

Як повідомляв "Телеграф", 24 вересня в Курську дрон вибухнув прямо біля місцевої адміністративної будівлі, переполошивши все місто. Ще один удар припав по місцевому нафтопереробному заводу. За обидві атаки відповідальні українські розвідники.