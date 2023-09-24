російський Курськ у день міста атакував дрон: місцеві панікують і бісяться (відео)

Місцева влада вже підтвердила атаку

У російському Курську 24 вересня святкують день міста. Щоправда свято не задалося з самого ранку, бо в місто завітала "бавовна".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. У святковому "хлопкє" в рф вже підозрюють невідомий безпілотник. Він вибухнув прямо біля місцевої адмінбудівлі, переполошивши все місто.

Інцидент зафіксували близько 10-ї ранку за місцевим часом. Вибух був настільки потужним, що його було чути одразу в кількох районах, а після нього в небо здійнявся стовп чорного диму.

Місцева влада вже прокоментувала подію і підтвердила, що до вибуху причетний дрон. За інформацією місцевого губернатора, БПЛА нібито "незначно" пошкодив дах адміністративної будівлі (за даними деяких ЗМІ, мова може йти про будівлю ФСБ). У події там звинувачують Україну.

"Вітання", до речі, не дуже сподобалося росіянам. Тепер громадяни країни-агресора бояться включати камери телефонів і обурюються у коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у п’ятницю 22 вересня по росіянам масовано прилетіло і в тимчасово окупованому Криму. Там українські ракети розбомбили штаб Чорноморського флоту рф.