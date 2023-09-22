По штабу Чорноморського флоту рф завдано удару, окупанти в паніці: всі подробиці, фото та відео

Вибухи прогриміли не тільки у штабі

У тимчасово окупованому Криму 22 вересня продовжує бути "тривожним" для росіян. Цього разу удару було завдано в саме серце Чорноморського флоту росії.

Вищевказану інформацію вже підтвердила місцева "влада". Вони в паніці пишуть, що біля Луначарського театру падають уламки.

"Велике прохання при виявленні подібних елементів — не підходити і дзвонити в 112. Прошу зберігати спокій", — пише псевдогубернатор.

На цьому фото, як пише паблік "Кримський вітер", ймовірно, знято дим зі штабу ЧФ рф.

На фото з іншого ракурсу можна побачити, що ціль була уражена. Повідомляється про машини швидкої допомоги на вулицях.

Судячи з відео, у Криму після прильоту місцеві жителі навіть заговорили українською мовою.

Над штабом російського флоту піднімаються клуби диму. На вулицях було чути звуки сирен.

Так тепер виглядає цей будинок з іншого боку.

Призначений рф "губернатор" Криму попереджає місцевих жителів про можливість "ще однієї атаки".

"Усім, хто знаходиться поряд зі штабом флоту — при звуках сирени, пройти в укриття", — каже він.

13:55 У Севастополі завили сирени. А в районі села Поштове повідомили про пожежу.

Тим часом штаб ЧФ рф продовжував горіти.

У мережі уточнили, що вибух біля села Поштове, про який ми писали вище, насправді припав по військовій частині. Над нею піднімається стовп диму.

За даними Telegram-каналу каналу "112", щонайменше 6 людей постраждали під час ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф.

У Севастополі евакуювали дітей із дитячих садків, а в районі театру Луначарського, за попередніми даними, може лежати ракета, що не розірвалася, або розгінний блок для ракети ППО.

Нагадаємо, про те, яких ракетних та безпілотних "сюрпризів" росіянам чекати від українських військових "Телеграфу" розповів експерт і полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Його думку ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що 20 вересня в Криму бомбардували війська росії.