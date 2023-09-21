Війна ракет та дронів: полковник ЗСУ пояснив, чого окупантам чекати від українських військових

ЗСУ намагаються позбавити ворога ресурсів, щоб він не міг наступати та обороняти захоплене

Вночі та вранці 21 вересня Україна пережила масовану ракетну атаку з боку рф. Противник випустив 43 крилатих ракети, 36 з яких вдалося збити. За даними "Укренерго", вперше за пів року росіяни цілеспрямовано били по енергооб’єктах в різних регіонах.

Своєю чергою Україна активізувала удари по тимчасово окупованому Криму, де удари безпілотників і ракет стають уже, схоже, повсякденністю. Про повітряну війну днів сьогоднішніх, а також про її перспективи "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Коментуючи посилення ракетних та дронових атак з боку росіян, Владислав Селезньов зазначив, що так ті намагаються створити зручні для себе умови бойових дій.

"З цією метою робляться постійні спроби послабити бойовий потенціал Сил оборони України. Саме про це – ракетні, дронові та бомбові удари не лише по наших військових об’єктах, а й по об’єктах критичної інфраструктури. Саме про це – нічні та ранкові удари 21 вересня. Ворог постійно намагається знищити те, що формує основу наших бойових здібностей", – пояснює полковник.

Він не сумнівається, що з наближенням холодів ракетних та дронових атак буде більше. І наголошує, що залишити Україну без електроенергії, без тепла, без зв’язку, бити не лише по військових, а й по цивільних – звична для росіян тактика.

"Нічого тут у порівнянні з минулим — вкрай складним — опалювальним сезоном не змінилося в логіці дій агресора. рф знову і знову намагатиметься занурити нас у холод і пітьму", — прогнозує експерт.

Українська армія разом зі спецслужбами працює інакше, наголошує Владислав Селезньов. Ми, пояснює він, цілимо виключно у військові об’єкти, логістику, склади і запаси агресора на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а також безпосередньо на території рф. Так знищується ворожий військовий потенціал, логістичні центри та хаби. Щоб противник мав менше ресурсів для агресії. Менше сил, щоб і наступати, і намагатися боронити те, що вдалося окупувати.

"Те, що ракетно-дронові удари росіян активізувалися, пов’язано не тільки з наближенням опалювального сезону, але і з тим, що ворог накопичив певні ресурси. Зверніть увагу на вояжі міністра оборони рф шойгу. То в Ірані, то в Північній Кореї він канючить боєприпаси та озброєння. Як з’ясувалося, російська оборонна промисловість не здатна створювати продукт у кількостях, необхідних окупаційній армії, — акцентує експерт. — І доводиться принижуватися перед такими ж ізгоями, як сама рф. Причому принижуватися не тільки шойгу, а й путіну, який ледь вмовив північнокорейського диктатора на візит до рф. Де, зрозуміло, його улещували по повній програмі, вмовляючи дати росіянам більше ракет і снарядів. Які, за даними Заходу, росія і так вже отримує від Північної Кореї".

У найближчій перспективі ворог намагатиметься новими масованими атаками продавити нашу систему протиповітряної оборони, упевнений полковник. Як і в тому, що наші оператори ППО та ПРО намагатимуться максимально знищити ворожі об’єкти в повітрі.

"Своєю чергою ми продовжимо робити все, щоб послабити ворожий потенціал, створюючи умови для власних ефективних наступальних дій", — зазначає Владислав Селезньов.

Щодо "бавовни" в Криму, яка значно зросла, тут, на думку експерта, все теж цілком передбачувано. Вдалі атаки останніх днів по низці об’єктів він вважає прямим наслідком того, що ми послабили ворожу систему ППО на тимчасово окупованому півострові.

"Коли на Тарханкуті, а також у районі Євпаторії були знищені російські системи С-400 "Тайфун", це створило певні проломи. Куди зараз і залітають наші ракети та дрони, дістаючи ті об’єкти, які раніше були недосяжні. Ну а масованість і ширший спектр використання дронів-камікадзе та крилатих ракет говорить про те, що ми теж вміємо накопичувати резерви, запаси та сюрпризи. Тільки, на відміну від росіян, застосовуємо все це не проти цивільних, а проти військових об’єктів", – наголошує полковник.

Коли росіяни розповідають про супернадійну систему ППО в Криму, Севастополі, в районі Москви, а ми знову і знову завдаємо ударів, це лише підтверджує, що ворожа пропаганда традиційно видає бажане за дійсне, пояснює Владислав Селезньов. Він упевнений, що ракетних та дронових ударів по ворожих військових об’єктах у тому ж Криму буде дедалі більше. Це послабить можливості розташованого там окупаційного військового контингенту. І створить всі умови для визволення українського півострова.

"Як абсолютно правильно говорив американський генерал Бен Ходжес, Крим можна звільнити відносно малими зусиллями і з малими втратами. Завдяки використанню комбінованих засобів ураження. А саме – винищувачів F-16 (які прикриватимуть дії української армії з повітря) та далекобійних ракет типу ATACMS (які спочатку знищать Кримський міст, а потім методично перетворять на попіл всі ворожі військові об’єкти в Криму). Оскільки у нас поки що ні того, ні другого немає, ми використовуємо інші сили та засоби для просування цього плану", – наголошує полковник.

При цьому він закликає не "перегрівати" очікування. Пояснюючи, що наші удари по запасному командному пункту (ЗКП) Чорноморського флоту рф в районі Верхньосадового, неподалік Севастополя, — це добре, але слід розуміти, що основні об’єкти там знаходяться під землею. І захищені навіть на випадок гіпотетичного ядерного удару.

"Отже, командний склад ми навряд чи знищили. Але, звичайно, є там допоміжні споруди на кшталт антенних полів, казарм для розміщення особового складу. Ось туди і прилетіло. По наземних об’єктах. Так, безумовно, це внесло деструктивність у повноцінне функціонування цього ЗКП. Але повністю він не знищений, і коли деякі медіа та "експерти" запевняють, що там могло загинути багато старших офіцерів, це навряд чи відповідає дійсності.

Я знаю, про що говорю, бо неодноразово бував на цьому об’єкті, коли служив у Криму. У тому числі – під час проведення там навчань, – каже Владислав Селезньов. – На той момент він називався 38-е УЕСО (управління експлуатації спеціальних об’єктів). Росіяни, зрозуміло, його перейменували. Наскільки мені відомо, донедавна цим ЗПК керував (а можливо, робить це і зараз) зрадник України – капітан Андрій Кулаков".

Ну а прильоти по військовому аеродрому "Саки" теж цілком логічні, вважає полковник. За його словами, крім літаків (Су-24 та Су-30) та ПЗРК "Панцир" ціллю могли бути дрони "Шахед" та інструктори з Ірану, які саме в тому районі навчають росіян управляти цими безпілотниками.