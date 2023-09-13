Дрони атакували важливе підприємство у Твері: росЗМІ їх "перемогли", але ГУР думає інакше

Місцеві жителі чули сильні вибухи

Вибухонебезпечна ніч у Криму для окупантів переросла у такий же вибухонебезпечний ранок. Цього разу невідомі дрони атакували Твер.

Так, за даними росЗМІ, атака дронів здійснювалася по Редкінському хімічному заводу, що у Конаковскому районі. Місцеві мешканці чули сильні вибухи. Пропагандисти вже традиційно заявляють, що безпілотник був збитий і нібито лише уламки впали на території заводу. Кажуть "невеликі пошкодження зазнала одна порожня цистерна. Також вибило вікна у найближчій будівлі заводу". Втім, ГУР МО України має іншу інформацію.

Як пише NEXTA, посилаючись на інформацію української розвідки, по хімічному заводу у Твері "все-таки влучив безпілотник".

"Це була атака БПЛА. Є влучення і є ураження", — повідомило журналістам джерело в ГУР.

Довідково: Редкінський дослідний завод — одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості в росії. Там виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок нічних вибухів у Севастополі на території Севастопольського морського заводу імені Орджонікідзе могли бути пошкоджені два російські кораблі.