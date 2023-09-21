Удар по командному пункту рф в Криму: його просто "розкатали", з’явилися супутникові знімки

На фото видно значні руйнування

У мережі були опубліковані перші супутникові знімки після атаки по командному пункту Чорноморського флоту рф в тимчасово окупованому Криму. Вибуховий інцидент трапився поблизу селища Верхньосадове.

На свіжих знімках Planet Labs за 21 вересня можна побачити, що як мінімум одна будівля була пошкоджена, а її частину повністю знищено. Про це повідомляють "Схеми".

Карта військових об’єктів "Радіо Свобода" свідчить про те, що тут було розміщено 744-й Центр зв’язку Командування ЧФ рф. Внаслідок атаки була вражена не лише жива сила супротивника, а й ворожа техніка.

Зазначається, що 20 вересня окупаційна влада заявляла про роботу ППО у Верхньосадовому та Качі. Їм нібито вдалося збити безпілотники, внаслідок чого почалася пожежа.

Так званий "голова" Севастополя михайло развожаєв раніше сказав про "відбиття ракетної атаки". Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що планова робота з військових об’єктів на півострові продовжується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 20 вересня у Криму пролунали вибухи. За даними місцевих пабліків, російські окупанти запустили димову завісу в Нафтовій гавані в Інкермані.