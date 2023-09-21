Удар по командному пункту рф в Крыму: его просто "раскатали", появились спутниковые снимки

На фото видны значительные разрушения

В сети были опубликованы первые спутниковые снимки после атаки по командному пункту Черноморского флота рф во временно оккупированном Крыму. Взрывной инцидент случился вблизи поселка Верхнесадово.

На свежих снимках Planet Labs за 21 сентября можно заметить, что как минимум одно здание было повреждено, а его часть полностью уничтожена. Об этом сообщают "Схемы".

Карта военных объектов "Радио Свобода" свидетельствует о том, что в этом месте был размещен 744-й Центр связи Командования ЧФ рф. В результате атаки была поражена не только живая сила противника, но и вражеская техника.

Отмечается, что 20 сентября оккупационные власти заявляли о работе ПВО в Верхнесадовом и Каче. Им якобы удалось сбить беспилотники, в результате чего начался пожар.

Так называемый "глава" Севастополя михаил развожаев ранее сказал об "отражении ракетной атаки". В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что плановая работа по военным объектам на полуострове продолжается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября в Крыму прогремели взрывы. По данным местных пабликов, российские оккупанты запустили дымовую завесу в Нефтяной гавани в Инкермане.