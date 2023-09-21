В Крыму разбомблен российский аэродром, погибших десятки: подробности от СБУ

На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь"

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами в ночь на 21 сентября нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В результате есть множество погибших, а также повреждено большое количество вражеской техники.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников в СБУ. Согласно их данным, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также в качестве боевого ударного дрона.

Удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов. В ходе операции сначала использовались беспилотники, которые перегрузили ПВО противника, а затем по оккупантам были запущены ракеты "Нептун".

Что интересно, информацию об этом происшествии не скрывают даже российские пропагандистские Telegram-каналы и пишут о не менее 30 погибших. Тем временем в СБУ уверяют, что с каждым днем внезапных взрывов в Крыму, где находятся оккупанты, будет все больше. На оккупированном полуострове захватчики не смогут никогда чувствовать себя в безопасности.

Какие беспилотники используют ВСУ и оккупанты для атак читайте в материале "Телеграфа": О роях дронов, борьбе с "Ланцетами" и экспорте БПЛА — интервью с советником министра стратегпрома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 сентября был нанесен удар по командному пункту черноморского флота россии во временно оккупированном Крыму. В результате была повреждена дорогостоящая техника противника, а также поражена живая сила врага.