В Крыму серия мощных взрывов: сообщается об ударах по Севастополю

Целью удара могла стать воинская часть РЭБ

Жители временно оккупированного Крыма все чаще слышат взрывы. На этот раз серия "хлопков" неустановленного происхождения была зафиксирована в Севастополе.

При этом как информируют местные telegram-каналы, это был не единичный взрыв, а целая серия, которая была слышна в разных уголках южной части города.

По всей видимости, большая часть сообщений о взрывах поступала от жителей районов, прилегающих к мысу Фиолент.

От местных жителей также поступала информация о том, что в район Фиолента направляются многочисленные машины скорой помощи и пожарных.

Другой информации пока не поступало, представители оккупационной "власти" происшествие пока не комментировали.

Стоит отметить, что в августе текущего года в СМИ появилась информация, что именно на мысе Фиолент, рядом со Свято-Георгиевским монастырем, россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Там находится территория воинской части РЭБ.

При всем желании оккупантов их спрятать, сделать это не так уж и просто, поскольку высота антенн может достигать 32 метров. Она используется для радиоразведки, подавления и перехвата сигнала противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тыс. км.

Антенны "Мурманск-БН"

По соседству с частью радиоэлектронной разведки на нескольких сотнях гектаров раскинулась воинская часть ПВО, имеющая на вооружении комплексы С-300/С-400.

Очевидно, что где-то там и случился взрыв, поскольку подобная информация начала распространяться по российским каналам. OSINT-аналитики тоже сообщают, что взрывы раздались недалеко от расположения 475-го отдельного центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота россии.

Как сообщалось ранее, накануне ВСУ атаки по временно оккупированному Севастополю в Крыму был поражен российский десантный корабль. Вместе с тем повреждения получила вражеская подлодка.