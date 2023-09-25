Больно смотреть: в Одессе россияне уничтожили один из символов города (фото и видео)

Россияне уничтожили одну из визитных карточек Одессы

В ночь на 25 сентября россияне устроили массированную атаку, в частности, на юг Украины. Под удар попала припортовая инфраструктура, появились первые фото последствий.

Фото опубликованы в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзального отеля, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар.

Здание получило серьезніе повреждения

Россияне практически уничтожили отель

россия всюду сеет разрушения

Стоит отметить, что отель "Одесса" не работал много лет. При этом он был одной из визитных карточек города. Россияне поспешили придумать очередную "теорию" о якобы присутствии в здании "иностранных наемников", а впоследствии и вовсе "отдали" гостиницу под якобы штаб ВМС Украины. Конечно же, это неправда, а враг просто пытается бессмысленными фейками объяснить свои удары по гражданской инфраструктуре.

россия не может сломить дух одесситов, поэтому мстит

На эти кадры больно смотреть

Панорама разрушений

Минувшей ночью россияне атаковали Украину 19-ю "шахедами" и 11-ю ракетами "Калибр". Большинство из них было сбито силами ПВО. В ходе атаки на Одессу пострадала местная жительница. Женщина получила телесные повреждения в результате падения обломков одной из сбитых вражеских целей.

Как уточнили в Telegram-канале Воздушных Сил ВС Украины, в ходе ночной атаки было зафиксировано 33 средства воздушного нападения.

12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";

2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр". Также наши воины сбили 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Как сообщал "Телеграф", рано утром 25 сентября российский Курск был атакован дронами. Есть повреждения административного здания и жилых домов.