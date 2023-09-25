Поврежден отель и не только: последствия ночного удара по Одессе и области (фото, видео)

Есть разрушение гражданской инфраструктуры, хотя оккупанты уже пытаются оправдать атаку своими пропагандистскими выдумками.

В ночь на 25 сентября россияне устроили массированную атаку, в частности, на Одессу и область. По данным Сил обороны юга, в небе над регионом были уничтожены 19 беспилотников типа Shahed и немало "Калибров". Также враг применял сверхзвуковые ракеты "Оникс" — по предварительным данным, сразу две.

Такую информацию военные сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Также о последствиях ночного удара отчитался и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Следует отметить, что с "шахедами" украинские средства ПВО "расправились" молниеносно, все выпущенные врагом БПЛА были оперативно уничтожены. Из 12 "Калибров", запущенных по разным областям, одну ракету сбили на Кировоградщине, еще одну — на Николаевщине. Большинство "остатка" стало целью противовоздушной обороны Одесчины.

Последствия прилета в Одессе

"К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзального отеля, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар", — отметили в Силах обороны юга.

Отель "Одесса" был одной из визитных карточек города, хотя и не работал много лет

Следует подчеркнуть, что россияне уже придумали очередную "теорию" о якобы наличии в здании "иностранных наемников", а впоследствии и вовсе "отдали" гостиницу под якобы штаб ВМС Украины. Конечно же, это неправда, а враг просто пытается бессмысленными фейками объяснить свои удары по гражданской инфраструктуре.

Также известно, что из-за падения обломков вражеских целей были повреждены склады одного из местных предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Все вспыхнувшие из-за пожары оперативно ликвидированы.

"В Одессе в результате взрывной волны пострадало одно гражданское лицо. Женщина получила повреждение обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице", — сообщил Олег Кипер, добавив, что других пострадавших нет.

Следует отметить, что Одесчина в сентябре регулярно попадает под российские ракетные и беспилотные атаки. Только 17 сентября в городе слышали по меньшей мере два мощных взрыва.

Также была неделя, когда россияне били по региону пять дней подряд, нацелившись на припортовую инфраструктуру.