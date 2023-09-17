россия запустила ракеты по Украине, в Одесской области прогремели взрывы: все подробности
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Всех просят оставаться в укрытиях
Утром 17 сентября во всех областях Украины объявлен сигнал воздушной тревоги. Это связано с угрозой ракетного обстрела со стороны российских оккупантов.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Каспийского направления. При этом в Одесской области уже прогремел взрыв.
В связи с зафиксированной угрозой граждан просят не игнорировать сигнал тревоги и оставаться в безопасных местах до соответствующих распоряжений.
06:35 Вражеская ракета держит курс на Хмельницкую область.
06:29 Ракета вошла в воздушное пространство Винницкой области.
06:23 Воздушное пространство Одессы — чистое. Однако угроза остается для Винницы.
06:18 Ракета, летящая в направлении Одесской области, теперь движется в сторону Винницкой.
06:14 Ракета покружила над Николаевской областью и теперь возвращается в сторону Одесской.
06:10 Сейчас идет доразведка воздушного пространства Одессы. В небе наша авиация.
06:08 Вражеская ракета летит в сторону Николаевщины.
06:07 В Одессе раздались как минимум два взрыва.
06:02 Ракеты уже у самого города Одесса. Угроза для Одессы и Николаева. Для остальных областей угроз на данный момент нет.
6:00 Крылатые ракеты на Севере Одесской области (вектор в Одессу) и Винницкой области (маневрируют).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 сентября российские оккупанты совершили ракетную атакую по Харькову. Известно, что по одному из районов ими было нанесено пять ударов ракетами С-300. В результате пострадали пять мирных жителей.