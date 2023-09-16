Укр

В Харькове прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги по Украине

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Оккупанты ударили по мирному городу ракетами Новость обновлена 16 сентября 2023, 11:47
Оккупанты ударили по мирному городу ракетами. Фото Telegram

На место выехали экстренные службы

Около 11:10 в субботу, 16 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Харькову. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вскоре после этого, тревога распространилась и на другие регионы.

Карта тревог по состоянию на 11:20
Дым на месте прилета

Чуть позже Синегубов уточнил, что россияне нанесли по меньшей мере четыре удара по городу Харьков. На место прилета выехали экстренные службы. Он призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы в Украине предупредили, что там, где объявлена тревога, есть угроза применения оккупантами баллистического вооружения (с востока/юго-востока). Некоторые каналы пишут, что вероятно, удар по Харькову был нанесен баллистической ракетой. В сети появилось видео, на котором житель Белгорода комментирует вылеты в сторону Харькова.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Стоит отметить, что по словам заместителя начальника Главного управления разведки Вадима Скибицкого, россияне разместили на границе с Украиной 46 оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер". Они могут производить запуски как баллистических, так и крылатых ракет.

Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракет сейчас у россии меньше, чем было в прошлом году осенью. Однако оккупанты продолжают их производство несмотря на санкции.

Теги:
#Харьков #Война #Ракетный удар