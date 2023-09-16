ракет у россии стало меньше, но есть и тревожный момент: в ВСУ оценили ситуацию

рф удается обходить санкции и производить смертоносное вооружение

россия не перестает бить ракетами по мирным украинским городам, и, вероятно, с наступлением холодов, страна-террорист еще больше активизирует атаки. В Воздушных силах рассказали, какая ситуация с ракетами в рф.

Об этом проинформировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, ракет сейчас у россии меньше, чем было в прошлом году осенью.

"Надо уточнить, что ракет (в россии, – ред.) меньше по состоянию на осень 2023 года в разы, чем было по состоянию на 2022 год", — отметил он.

При этом Игнат добавил, что россия продолжает производить ракеты. К сожалению, по его словам, рф удается обходить санкции и налаживать производство как ракет, так и ударных дронов. Более того, и там и там есть западные комплектующие. российская федерация находит способы получать их несмотря на санкционные ограничения.

Стоит отметить, что The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц США, Европы и Украины сообщил, что россия не только продолжает делать ракеты, но смогла нарастить производство. Сейчас страна-террористка производит их в большем объеме, чем до войны.

Напомним, "Телеграф" попытался разобраться, насколько Украина готова к следующему сезону и что будет, если рф снова устроит войну со светом. Пока у рф есть ракеты, она будет обстреливать ТЭЦ и стоит подготовить план-Б.