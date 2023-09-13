Украине грозит темная и холодная зима: СМИ узнали тревожные новости о производстве ракет в рф

Менее чем за год войны россия восстановила поставки критически важных компонентов через другие страны

Несмотря на западные санкции, россия смогла нарастить производство ракет. Сейчас оно даже превышает довоенный уровень.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова официальных лиц США, Европы и Украины. Отмечается, что в результате наращивания производства ракет рф Украине грозит усиление атак в ближайшие месяцы.

По оценкам американских чиновников, в результате санкций рф резко замедлила производство ракет и другого вооружения как минимум на шесть месяцев. Однако уже к концу 2022 года военно-промышленное производство россии снова начало набирать обороты.

россии удалось найти способ обходить ограничения — контрабандой ключевые компоненты переправляются в третьи страны, из которых их легче доставить в рф. Менее чем за год войны россия восстановила поставки критически важных компонентов через такие страны, как Армения и Турция.

Собеседники издания опасаются, что увеличение запасов ракет в россии может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины. В то же время, у рф уже нет таких огромных запасов ракет, как в начале ее полномасштабного вторжения в Украину. Однако некоторых их видов (например, крылатых ракет воздушного базирования Х-55) сейчас на складах больше, чем в начале войны.

Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду россией деталей, необходимых ей для производства ракет. В настоящее время у США и Евросоюза есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в рф ограничен. Американские официальные лица заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, используемая в ракетах и дронах, являются наиболее приоритетными для недопущения ввоза в россию.

В то же время, по словам американских чиновников, хотя москва добилась успехов в контрабанде процессоров и плат, она сталкивается с нехваткой ракетного топлива и основных взрывчатых веществ — компонентов, которые труднее незаконно переправить. Этот дефицит, вероятно, будет сдерживать дальнейшее усиление производства боеприпасов, ракет и бомб в рф.

Как сообщал "Телеграф", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выдвинул несколько сценариев, как россия может обстреливать Украину осенью. Она не ограничится одними ракетами.