Кривой Рог атакуют ракетами и беспилотниками: видео (обновляется)

В городе слышали взрывы ночью и ранним утром

Утром 11 сентября в Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов. По информации мониторинговых пабликов, враг запустил по городу ракеты.

В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможной атаке "шахедов". Информацию о взрывах также подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — уточнил он.

8:45 После серии взрывов в Кривом Роге в воздушном пространстве снова зафиксированы ракеты, предупреждает Александр Вилкул.

Местные паблики писали, что первые взрывы в городе слышали в районе 7:38, а уже спустя пять минут прогремели новые.

В то же время воздушная тревога объявлена в ряде южных, восточных регионов, а также в центре Украины. В сообщении Воздушных сил ВСУ уточнили, что она связана с ракетной опасностью.

О взрывах в Кривом Роге также писали и ранним утром. По данным мониторинговых пабликов, по городу были пуски ракет Х-59. Официальные власти обещали прокомментировать ночной удар по городу утром, но пока информации не было.

Ранее "Телеграф" писал о том, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября. Тогда в результате попадания в админздание погиб полицейский, ранения получили свыше 70 человек.