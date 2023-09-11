Кривой Рог атакуют ракетами и беспилотниками: видео (обновляется)
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В городе слышали взрывы ночью и ранним утром
Утром 11 сентября в Кривом Роге прогремела серия мощных взрывов. По информации мониторинговых пабликов, враг запустил по городу ракеты.
В то же время в Воздушных силах ВСУ предупредили о возможной атаке "шахедов". Информацию о взрывах также подтвердил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — уточнил он.
8:45 После серии взрывов в Кривом Роге в воздушном пространстве снова зафиксированы ракеты, предупреждает Александр Вилкул.
Местные паблики писали, что первые взрывы в городе слышали в районе 7:38, а уже спустя пять минут прогремели новые.
В то же время воздушная тревога объявлена в ряде южных, восточных регионов, а также в центре Украины. В сообщении Воздушных сил ВСУ уточнили, что она связана с ракетной опасностью.
О взрывах в Кривом Роге также писали и ранним утром. По данным мониторинговых пабликов, по городу были пуски ракет Х-59. Официальные власти обещали прокомментировать ночной удар по городу утром, но пока информации не было.
Ранее "Телеграф" писал о том, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября. Тогда в результате попадания в админздание погиб полицейский, ранения получили свыше 70 человек.