Украинский блогер-предатель наводил российские ракеты на Николаев: подробности

Блогера уже подозревают по пяти статьям Уголовного кодекса

Сбежавший из Украины блогер Юрий Подоляка вновь попал в поле зрения силовиков. На этот раз Служба безопасности Украины установила факты его причастности к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабной войны.

Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе СБУ. Для наведения вражеского огня Подоляка получал разведданные от своего информатора — бывшего главы Николаевской окружной прокуратуры, отбывающего пожизненное заключение за госизмену.

"Полученные от должностного лица сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб. Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.

Также прокурор-предатель "сливал" рф данные о российских военнопленных и информацию о суточных паролях на украинских блокпостах", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, общение блогера с кураторами происходило через Телеграмм-канал посредством текстовых сообщений.

По факту собранных доказательств блогеру сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Интересно, что до этого СБУ уже сообщила Подоляке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Известно, что сейчас Подоляка находится в россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что подозрение от СБУ получил одиозный российский блогер-пропагандист артемий лебедев.