На Бабченко в Украине завели дело? СБУ сделала заявление

Откуда у журналиста информация об уголовном деле против него — неизвестно

Служба безопасности Украины опровергла заявление бывшего российского журналиста, блогера и писателя Аркадия Бабченко о том, что против него заведено уголовное дело. Журналист ранее заявил, что якобы ориентировка на него висит в базе пограничников.

Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе СБУ. В ведомстве не знают, откуда у Бабченко появилась такая информация.

"Информация о якобы открытии Службой безопасности Украины уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности", — рассказали источники.

Напомним, что 12 сентября журналист в Фейсбуке написал, что якобы СБУ завела на него дело, но по какой статье неизвестно. Кроме того, как гражданина рф украинские пограничники должны задержать Бабченко на границе и направить в Лукьяновское СИЗО в москву. Сам журналист пока никак не отреагировал на официальную позицию СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Армении задержали российского журналиста и блогера. В Кремле заявили, что это якобы провокация, чтобы испортить отношения двух стран.