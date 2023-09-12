Террорист гиркин просился на свободу: суд в россии принял новое решение (видео)

Боевик "ДНР" может провести за решеткой до пяти лет

Бывшему так называемому "министру обороны ДНР" игорю гиркину-стрелкову продлили арест. Мещанский суд москвы отклонил просьбу террориста перевести его под домашний арест, невзирая на его жалобы о плохом самочувствии.

Об этом сообщают росСМИ. В СИЗО боевик пробудет до 18 декабря 2023 года.

Следователь ФСБ попросил закрыть заседание от прессы из-за медицинской тайны и тайны следствия. Известно, что на слушании присутствовала жена гиркина Мирослава Регинская и член "Клуба рассерженных патриотов" Михаил Аксель. Эту организацию весной 2023 года основал сам гиркин, ее политика заключается в поддержке войны в Украине, но критике власти россии.

"Уважаемый суд, я ходатайствую о том, чтобы суд счел возможным избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста. Мотивирую это тем, что нахожусь не в самом лучшем состоянии здоровья, не буду мешать следствию", — заявил гиркин в зале суда.

Он добавил, что находится в розыске Интерпола и приговорен к пожизненному заключению, поэтому за границей скрываться точно не будет. А прятаться от следствия в россии террорист не намерен из-за того, что не согласен с обвинениями и хочет их опровергать.

Следователь заявил, что с гипертонией, о которой заявили адвокаты гиркина, можно находиться в СИЗО, поэтому суд отклонил просьбу террориста, оставив его под стражей.

Напомним, что игоря гиркина арестовали в июле 2023 года и обвиняют в призывах к экстремизму, за что ему грозит до 5 лет тюрьмы. Террорист неоднократно заявлял, что готов сотрудничать со следствием, но вину по-прежнему отрицает. Также отметим, что в Нидерландах осенью 2022 года гиркина и еще нескольких человек приговорили к пожизненному заключению по делу о крушении самолете рейса MH17 в 2014 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что гиркин хочет стать президентом россии. Он заявил, что путин слишком наивный, поэтому его пора заменить.