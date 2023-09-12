Терорист гіркін просився на свободу: суд у росії ухвалив нове рішення (відео)

Бойовик "ДНР" може провести за ґратами до п’яти років

Колишньому так званому "міністру оборони ДНР" ігорю гіркіну-стрєлкову продовжили арешт. Міщанський суд москви відхилив прохання терориста перевести його під домашній арешт, попри його скарги на погане самопочуття.

Про це повідомляють РосЗМІ. У СІЗО бойовик пробуде до 18 грудня 2023 року.

Слідчий ФСБ попросив закрити засідання від преси через медичну таємницю та таємниця слідства. Відомо, що на слуханні була присутня дружина гіркіна Мирослава Регінська та член "Клубу розсерджених патріотів" Михайло Аксель. Цю організацію навесні 2023 року заснував сам гіркін, її політика полягає у підтримці війни в Україні, але критиці влади росії.

"Шановний суд, я клопочу про те, щоб суд вважав за можливе обрати мені запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Мотивую це тим, що перебуваю не в найкращому стані здоров’я, не заважатиму слідству", — заявив гіркін у залі суду.

Він додав, що перебуває в розшуку Інтерполу і засуджений до довічного ув’язнення, тому за кордоном ховатися точно не буде. А ховатися від слідства в росії терорист не має наміру через те, що не погоджується з обвинуваченнями та хоче їх спростовувати.

Слідчий заявив, що з гіпертонією, про яку заявили адвокати гіркіна, можна перебувати у СІЗО, тож суд відхилив прохання терориста, залишивши його під вартою.

Нагадаємо, що ігоря гіркіна заарештували у липні 2023 року та звинувачують у закликах до екстремізму, за що йому загрожує до 5 років в’язниці. Терорист неодноразово заявляв, що готовий співпрацювати зі слідством, але провину, як і раніше, заперечує. Також зазначимо, що в Нідерландах восени 2022 року гіркіна та ще кількох людей засудили до довічного ув’язнення у справі про аварію літака рейсу MH17 у 2014 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що гіркін хоче стати президентом росії. Він заявив, що путін надто наївний, тому його час замінити.