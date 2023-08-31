Ліквідація через 3... 2... 1...: терорист гіркін хоче стати президентом росії, в мережі почали відлік

Він не забув зробити кілька іронічних компліментів путіну

Терорист ігор стрієлков (гіркін), якого судять у росії за статтею "Екстремізм", заявив про своє бажання стати президентом рф. Він перерахував кілька своїх переваг у порівнянні з нинішнім главою кремля володимиром путіним "в умовах СВО".

Про бажання гіркіна стати президентом росії повідомляється у його Telegram-каналі. Він пише, що вважає себе більш компетентним у військовій справі, ніж чинний президент рф.

"Наш президент надзвичайно довірлива людина, її 8 років водили за носа разом і окремо Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко та Зеленський. Водили в Мінську та в нормандському форматі, у Стамбулі і багато ще де. Зі свого боку можу помітити: починаючи з 2014 року, ніколи не називав дорогими та шановними партнерами тих осіб, які водили за носа чинного президента, я, навпаки, не вірив ніколи їм ні на гріш", — пише терорист.

Також, на думку гіркіна, путін "занадто добрий", і його "водять за носа" також "керівники наших силових структур, розвідок та ВПК". А сам стрєлков пише, що "я ж зовсім не такий добрий, що можу довести на практиці".

Ще один мінус путіна, на думку гіркіна в тому, що у нього "дуже багато друзів мільярдерів та інших бізнесменів, яким він не може (за вказаною вище добротою і широтою душі) ні в чому відмовити". А у самого стрєлкова таких багатих друзів немає, відповідно нібито не буде таких проблем.

Містить список гіркіна й абсолютно абсурдне твердження, що путін нібито "високоморальна особистість, завжди вірний слову і твердо виконує обіцянки". Це теж мінус, на його думку, якого в нього самого немає.

"Я не настільки спортивний і здоровий, яким був Володимир Володимирович у мої роки, тому набридати вам, дорогі виборці, 20 з лишком років не зможу чисто фізично, навіть якщо у мене раптом з’явиться бажання возитися з вами після того, як буде подолана військова криза і її тяжкі наслідки", — так завершує гіркін свій текст.

У мережі активно обговорюють цю новину. Хтось вважає такий поворот подій технологією кремля, а хтось упевнений, що тепер жити стрєлкову залишилося недовго.

Як розповідав "Телеграф", стрєлкова возять на суд в автозаку з українцями, яких у росії звинувачують у "воєнних злочинах". Захист бойовика б’є на сполох і каже, що це є "загрозою" для нього.