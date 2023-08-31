Ликвидация через 3... 2... 1...: терорист гиркин хочет стать президентом россии, в сети начали отсчет

Он не забыл сделать несколько ироничных комплиментов путину

Террорист игорь стрелков (гиркин), которого судят в россии по статье "Экстремизм", заявил о своем желании стать президентом рф. Он перечислил несколько своих преимуществ по сравнению с нынешним главой кремля владимиром путиным "в условиях СВО".

О желании гиркина стать президентом россии сообщается в его Telegram-канале. Он пишет, что считает себя более компетентным в военном деле, чем действующий президент рф.

"Наш президент чрезвычайно доверчивый человек, его 8 лет водили за нос вместе и по отдельности Обама, Трамп, Макрон, Меркель, Порошенко и Зеленский. Водили в Минске и в нормандском формате, в Стамбуле и много еще где. Со своей стороны могу заметить: начиная с 2014 года, никогда не называл дорогими и уважаемыми партнёрами тех лиц, которые водили за нос действующего президента, я, наоборот, не верил никогда им ни на грош", — пишет террорист.

Также, по мнению гиркина, путин "слишком добр", и его "водят за нос" также "руководители наших силовых структур, разведок и ВПК". А сам стрелков пишет, что "я же совсем не так добр, что могу доказать на практике".

Еще один минус путина, по мнению гиркина в том, что у него "очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может (по вышеуказанной доброте и широте души) ни в чём отказать". А у самого стрелкова таких богатых друзей нет, соответственно якобы не будет и таких проблем.

Содержит список гиркина и абсолютно абсурдное утверждение, что путин якобы "высоконравственная личность, всегда верен слову и твердо выполняет обещания". Это тоже минус по его мнению, которого у него самого нет.

"Я не настолько спортивен и здоров, каков был Владимир Владимирович в мои годы, поэтому надоедать вам, дорогие избиратели, 20 с лишним лет не смогу чисто физически, даже если у меня вдруг появится желание возиться с вами после того, как будет преодолен военный кризис и его наиболее тяжкие последствия", — так завершает гиркин свой текст.

В сети активно обсуждают эту новость. Кто-то считает такой поворот событий технологией кремля, а кто-то уверен, что жить теперь стрелкову осталось недолго.

Как рассказывал "Телеграф", стрелкова возят на суд в автозаке с украинцами, которых в рф обвиняют в "военных преступлениях". Защита боевика бьет тревогу и говорит, что это представляет "угрозу" для него.