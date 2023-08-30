Вот это встреча: террориста гиркина возят на суды в одном автозаке с украинцами, ему страшно

На жалобы стрелкова уже отреагировали и в Украине

Террориста игоря стрелкова (гиркина), которого задержали в россии, возят на суд в автозаке с украинцами, которых в рф обвиняют в "военных преступлениях". Защита боевика бьет тревогу и говорит, что это представляет "угрозу" для него.

Соответствующее сообщение от адвоката стрелкова появилось на официальном Telegram-канале террориста. Он также заявил, что расценивает "это как преступную халатность руководителей конвойной службы".

На жалобы стороны стрелкова уже отреагировали и в Украине. Так, например, журналист Денис Казанский посчитал возникшую ситуацию довольно ироничной.

"Оказался в одном автозаке вместе с украинцами, которых сам называл "нацистами" и которых ездил убивать. Только если украинцев в своей стране считают героями, и будут освобождать по обмену, то Гиркина судит его же страна, которая посылала его украинцев убивать. И больше он никому не нужен", — отмечает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что задержание гиркина в россии подняло волну иронии в сети. Россияне не слишком расстроены, а в сети уже появились фотожабы на эту тему.