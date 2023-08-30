Оце так зустріч: терориста гіркіна возять на суди в одному автозаку з українцями, йому страшно

На скарги стрєлкова вже відреагували і в Україні.

Терориста ігоря стрєлкова (гіркіна), якого затримали в росії, возять на суд в автозаку з українцями, яких у рф звинувачують у "воєнних злочинах". Захист бойовика б’є на сполох і каже, що це становить "загрозу" для нього.

Відповідне повідомлення від адвоката стрєлкова з’явилося на офіційному Telegram-каналі терориста. Він також заявив, що розцінює "це як злочинну недбалість керівників конвойної служби".

На скарги сторони стрєлкова вже відреагували і в Україні. Так, наприклад, журналіст Денис Казанський вважає ситуацію досить іронічною.

"Виявився в одному автозаку разом з українцями, яких сам називав "нацистами" і яких їздив вбивати. Тільки якщо українців у своїй країні вважають героями, і звільнятимуть по обміну, то гіркіна судить його ж країна, яка посилала його українців вбивати. І більше він нікому не потрібний", — зазначає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що затримання гіркіна в рф підняло хвилю іронії в мережі. Росіяни не надто засмучені, а в мережі вже з’явилися фотожаби на цю тему.