Полное видео интервью выйдет вечером 6 сентября

Известный американский телеведущий Такер Карлсон показал тизер будущего выпуска, в котором гость его программы утверждает, что имел сексуальную связь с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой, не зная, кем тот является.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Такера в социальной сети Х (бывший Twitter). Этот пост он подписал следующими словами:

"Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю".

В разговоре с телеведущим его собеседник рассказал подробности того, при каких обстоятельствах он якобы переспал с Обамой. Также он поделился секретом, что вместе с экс-президентом якобы употреблял кокаин.

В данном интервью имя героя не называется. В свою очередь британская газета Daily Mail выяснила, что героя программы зовут Ларри Синклер. Как оказалось, мужчина имеет за спиной криминальное прошлое — он был судим за подделку документов, воровство и мошенничество.

Для справки: Такер Карлсон в течение многих лет вел свое шоу Tucker Carlson Tonight, в котором он неоднократно говорил об инопланетянах, биолабораториях в Штатах, и не забывал упомянуть Украину, заявляя, что та якобы сотрудничала с нацистами во Второй мировой войне. Также в его шоу звучали намеки на то, что Украина сама взорвала Каховскую ГЭС, "потому что ее строили русские".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Барак Обама сделал скандальное заявление насчет Крыма. Он сказал, что военного вторжения рф на территорию полуострова не было.